«Хватит дурью маяться»: в Волгограде пассажиры сняли на видео драку двух маршрутчиков

Водители подрались на остановке "Торговый центр". Кадр с видео: t.me/r_chp.

В Волгограде на остановке общественного транспорта что-то не поделили двое маршрутчиков. Конфликт мужчин перерос в ожесточенную драку. Они начали бить друг друга кулаками, а один из водителей порвал коллеге-неприятелю футболку. Тогда оставшийся без одежды маршрутчик повалил соперника на асфальт. Находившиеся в салоне одной из маршруток пассажиры снимали происходящее на видео, а также пытались успокоить конфликтующих словами.

«Хватит дурью маяться», «Это жестко», «Да успокойтесь! Вы что творите?», «Я предлагаю выходить», «Сейчас полицию вызовем, вы что делаете?» - кричали волгоградцы, которые из-за драки опаздывали по делам. Но маршрутчики не обращали на людей никакого внимания. Инцидент произошел на остановке «Торговый центр» в Ворошиловском районе. Очевидцы сообщают в социальных сетях, что дрались водители маршрутов №23а и №41а. Пока неизвестно, что стало поводом для конфликта двоих маршрутчиков. Никто из них в полицию не обращался, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. При этом проводится проверка.

- Личности водителей устанавливаются, - отметили в региональном Главке МВД.

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