Маршрутчики жестоко избили водителя автобуса в Волгограде

СЕГОДНЯ 15:52 2019-01-16T16:01:53+03:00

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Драка между водителями маршруток и автобуса завязалась около 11 утра 16 января на конечной остановке общественного транспорта у ТРК «Мармелад» в Дзержинском районе Волгограда. Водитель автобуса №77 высадил пассажиров на остановке и стал объезжать маршрутки №8с, которые стояли на конечной. Один из водителей маршрутных такси перегородил дорогу «большому брату» и попросил коллегу выйти на улицу. А когда тот покинул салон автобуса, к нему подлетели еще несколько маршрутчиков. Завязалась драка. Один из перевозчиков перекинул водителя через себя. Тот упал на землю и потерял сознание. По предварительным данным, 55-летний мужчина получил серьезные травмы - осколочный перелом ключицы, ушибы и ссадины головы.

- Кондуктор автобуса вызвала на место происшествия полицию и «скорую помощь», которая забрала водителя в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

Что стало причиной драки и все обстоятельства происшествия предстоит выяснить полицейским.

А пострадавшего водителя автобуса сейчас готовят к переводу в больницу скорой помощи №15. Ему предстоит серьезная операция.