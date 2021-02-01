Под Волгоградом арестовали маршрутчика, избившего коллегу

26-летнего водителя маршрутки №138 отправили под домашний арест до 30 марта. Фото объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.

Под Волгоградом на скамье подсудимых оказался 26-летний водитель маршрутного такси №138. Сегодня, 1 февраля 2021 года, Городищенский райсуд отправил его под домашний арест. А все за то, что он избил своего коллегу-маршрутчика прямо на глазах у пассажиров.

Произошло это в пятницу, 29 января, в рабочем поселке Городище. Случившимся поделилась в соцсетях одна из пассажирок, которая стала свидетельницей разборок маршрутчиков. По словам женщины, водители маршруток №138 и 110 не поделили пассажиров. Они «схлестнулись» еще по пути следования: благие маты летели из обеих водительских кабин. А на кольце транспорта – в Городище – ругань переросла в драку.

- По версии следствия, водитель маршрутного такси №138 - Иван - напал на водителя 110-й маршрутки, и причинил последнему тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего увезли в больницу с травмами, - уточняют в пресс-службе волгоградских судов.

На следующий день после драки - 30 января – «буйного» водителя задержали сотрудники полиции. Ему вменяют статью 11 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

- В суде водитель 138-го маршрута оправдывался, мол, сделал лишь замечание своему коллеге по поводу агрессивного поведения на дороге, а тот в ответ разразился нецензурной бранью. Разозлившись, он подошел на кольце транспорта к обидчику и ударил его кулаком в лицо. Потерпевший упал на асфальт. При этом, Иван утверждает, что после предложил коллеге помощь, но тот отказался, - рассказывают «КП-Волгоград» в суде.

На том, чтобы отправить молодого маршрутчика под домашний арест, настаивал следователь СО ОМВД России по Городищенскому району Волгоградской области. Городищенский райсуд удовлетворил это ходатайство, так что у водителя будет время подумать на досуге – под домашним арестом он пробудет до 30 марта 2021 года.

- Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, -уточняют в суде.