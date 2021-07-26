«Мы оказались заложниками»: жители поселка «Белая дача» обратились к Владимиру Путину

Жители коттеджного поселка продолжают отстаивать свое жилье

Жители поселка «Белая дача» в Волго-Ахтубинской пойме продолжают защищать свое жилье. Таунхаусы суд признал самовольными строениями, поэтому их должны снести. Волгоградцы надеются отстоять коттеджный поселок. Они написали петицию, адресованную президенту Владимиру Путину и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову. Жители «Белой дачи» отмечают, что в 2011 году они купили квадратные метры в домах блокированной застройки, оформили право собственности в Росреестре, поселок включили в состав хутора Бурковский. Но после постройки домов начался кошмарный сон.

- Прокуратура Среднеахтубинского района Волгоградской области, позволив достроить дома и переоформить их на физические лица (на нас), фактически проявляя полное бездействие, в один момент опротестовала уже утвержденный и принятый Росреестром генеральный план сельского поселения и подала иски в суд о незаконности строительства домов блокированной застройки на территории ДНП «Белая Дача», - жалуются волгоградцы в обращении к президенту и губернатору, опубликованном на онлайн-платформе для петиций.

Жители «Белой дачи» сообщают, что утвержденный администрацией Фрунзенского сельского поселения Среднеахтубинского района генеральный план был отменен в период с 2015 по 2017 год. В рамках нового документа поселок стал землей сельскохозяйственного назначения. Люди, купившие за свои деньги, а кто-то в ипотеку, таунхаусы, недоумевают, почему это решение не было принято во время строительства поселка.

- Мы оказались заложниками ситуации. В момент, когда можно было остановить стройку и оповестить людей о незаконности строительства, органы государственной власти бездействовали, Росреестр регистрировал сделки купли-продажи и право собственности, администрация сельского поселения разработала и утвердила генеральный план, в рамках которого все было законно, - сообщается в петиции.

В восьми домах в «Белой даче» проживает около 30 семей – это более ста человек. Среди них есть и многодетные семьи, и пенсионеры.

- Просим вас обратить внимание на нашу проблему, - обращаются авторы петиции.

Напомним, на прошлой неделе жителей «Белой дачи» испугал работающий экскаватор. Он разрушил одну постройку. Оказалось, что снести дом решила его собственница, которая проживает в Москве. Все владельцы квадратных метров в поселке живут в страхе около девяти лет. Многочисленные суды признали строения в «Белой даче» самовольными постройками. Их владельцы должны самостоятельно заняться сносом.