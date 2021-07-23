Поселок «Белая дача» не сносят: кто и зачем пригнал экскаватор к таунхаусам

Люди продали единственное жилье в городе, чтобы купить квартиры в таунхаусе за Волгой, а теперь эти дома их вынуждают сносить. Фото: Архив "КП".

В Волгограде весь день обсуждают снос таунхаусов в коттеджном поселке «Белая дача» в Волго-Ахтубинской пойме. То, чего с ужасом ждут уже много лет жители этого ЖСК, случилось: к их домам приехал экскаватор и начал разрывать на кусочки одну из построек. Люди выпили валерьянки и кинулись звонить во все колокола: "мы – а это несколько десятков семей – скоро останемся на улице, наши дома идут под снос".

Правда, как выяснилось потом, кроме одной квартиры рабочих на экскаваторе в этом поселке больше ничего не интересовало. А местные власти сделали заявление – никто коттеджный поселок не сносит, хотя дома и правда признаны самовольными. А один единственный дом разобрали по кусочкам по инициативе самой собственницы.

За некоторое время до этих событий в дом ударила молния, случился пожар. Чтобы строение не представляло опасности для окружающих, его и нужно было снести. Хозяйка строения, которая живет в Москве, наняла технику, чтобы исполнить решение суда. Женщина хотела поехать за границу, но приставы запретили ей выезд из страны, пока она не разберет строение.

- Никакие региональные власти или федеральные структуры не проводят снос домов в поселке «Белая дача». Проведенные 23 июля действия по сносу строения выполнены его собственником, - заявил сегодня глава Фрунзенского сельского поселения Игорь Кобликов после того, как в СМИ появились сообщения о том, что десятки людей останутся бомжами.

Но это не значит, что жильцам соседних домов можно спасть спокойно. Их дома не трогают, но это вопрос времени. Все суды, а их было множество, признали строения в «Белой даче» самовольными постройками, а на собственников возложили обязанность самостоятельно снести свои таунхаусы. Прокуратура инициировала иски в суд, который пришел к выводу, что строения расположены на земельных участках, отнесенных к категории земель – земли сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования "для сельскохозяйственного производства". Строить жилые дома на этих участках было нельзя.

Крайними в итоге остались люди, которые продали все, чтобы купить коттедж за Волгой, а остались ни с чем. Сколько еще они смогут жить в этих домах – неизвестно. В страхе остаться на улице они живут уже 9 лет.