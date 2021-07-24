Пять простых выводов по матчу Ротор – СКА-Хабаровск

Пустые трибуны и грустные нули - итог матча "Ротора" и "СКА-Хабаровск" Фото: Эдуард Пальгунов

В 3-м туре первенства ФНЛ «Ротор» на «Волгоград Арене» принимал хабаровский СКА. Накануне стало известно, что матч пройдет в непривычных условиях – при пустых трибунах. Волгоградский клуб решил последовать предписанию Роспотребнадзора из-за сложной ситуации с коронавирусом. Без болельщиков на стадионе коллективы не порадовали искрометным футболом. Встреча завершилась со счетом 0:0. «КП-Волгоград» рассказывает о том, что следует вынести из этой игры.

СОВСЕМ ПУСТОЙ АРЕНА НЕ БЫЛА

Днем в пятницу «Ротор» сообщил, что с 31 июля домашние матчи команды смогут посещать не более 500 болельщиков. Но такие ограничения не должны были коснуться встречи со СКА. Любители футбола из Волгограда надеялись прийти на стадион и поболеть за сине-голубых. Но вечером 23 появилась новая информация: игра «Ротор» - «СКА-Хабаровск» пройдет при пустых трибунах. Болельщики были вынуждены смотреть матч по телевизору. Но совсем пустой «Волгоград Арена» не была. На ней присутствовали журналисты, а также люди были в скайбоксах. Туда болельщиков почему-то пустили. Также там сидели футболисты «Ротора», которые пока не могут играть. Например, с трибуны за встречей наблюдал травмированный Ника Кипиани.

На "Волгоград Арене" не пустовали скайбоксы Фото: Эдуард Пальгунов

У МАЛЯРОВА СБИЛСЯ ПРИЦЕЛ

Были опасения, что матч при пустых трибунах не будет зрелищным. Они и сбылись. В первом тайме чаще мячом владел хабаровский СКА, а сине-голубые рассчитывали на контратаки. Только и хозяевам, и дальневосточникам с трудом удавалось что-то придумать у чужих ворот. Происходящее на поле было скучным. Болельщиков, которых вынудили следить за игрой по тв- и интернет-трансляции, не хватало. И все-таки совсем без голевых моментов в первом тайме не обошлось. Первая возможность была у СКА. В середине тайма гости сделали подачу с правого фланга в штрафную «Ротора», где абсолютно один оказался подключившийся к атаке защитник Смирнов. Однако Александр замешкался и не сумел в упор поразить цель, спас волгоградцев голкипер Обухов. А затем наступило время упускать голевые моменты «Ротору». Причем дважды должен был забивать Маляров. Ташаев на левом краю поля отдал передачу на Голосова, который навесил во вратарскую. Там без присмотра оборонцев остался Маляров, который с двух-трех метров умудрился не попасть по воротам – мяч после его удара головой влетел в стойку, на которую крепится сетка. А через несколько минут Ташаев навесил с углового, на мяч откликнулся Маляров. И снова было очень опасно. Но удар Никиты не без труда, но все же отразил вратарь Сугробов.

ДУЭЛИ ОТЦА И СЫНА НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Встреча «Ротора» и СКА ожидалась как возможное противостояние отца и сына. Главным тренером дальневосточников работает Сергей Юран. А волгоградский клуб в июле подписал контракт с его сыном - защитником Артемом Юраном. Но семейной дуэли не получилось. Они даже в Волгограде 24 июля не пересеклись. Пока 24-летний футболист ни разу не попадал даже в заявки «Ротора» на игры в ФНЛ. Не случилось этого и в 3-м туре. Артем вовсе в субботу сыграл на «Ротор-2» в 1-м туре ФНЛ-2 – теперь так называется турнир второго дивизиона. Молодые волгоградцы в Махачкале были разгромлены «Анжи» со счетом 0:3.

Фанатов "Ротора" на секторе заменили флаги и баннер Фото: Эдуард Пальгунов

ПОМЕНЯЛИСЬ РОЛЯМИ

Если первый тайм проходил с территориальным преимуществом СКА, то после перерыва ситуация поменялась. То ли подустали хабаровчане, то ли Дмитрий Хохлов в раздевалке провел серьезный разговор со своими футболистами. Во втором тайме чаще мячом владел коллектив хозяев. А как только стартовала вторая 45-минутка, «Ротор» получил возможность забить. И как в случаях с моментами Малярова снова какое-то чудо или невезение сине-голубых спасло команду Сергея Юрана. Муллин сделал подачу к воротам СКА, где Николаев с двух метров не сумел подстроиться под мяч и нанести сильный удар. От ноги Олега мяч полетел в створ ворот гостей, но Сугробов на ленточке успел кулаками выбить игровой снаряд в поле.

УДАРНАЯ ДВУХМИНУТКА СКА

«СКА-Хабаровск» хоть и провел второй тайм больше в обороне, все же искал свои шансы забить в контратаках. И на 75-77-й минутах гости могли отличиться дважды. Сначала Магомедов пробил из-за пределов штрафной. Обухов прыгнул за мячом в один угол, но по пути игровой снаряд коснулся плеча Байрыева и полетел в другую сторону. Мяч просвистел в сантиметрах от штанги. А уже в следующей атаке Квеквескири пробил со средней дистанции – снова мяч пролетел рядом со створом ворот. Так за 90 минут команды друг друга забитыми мячами не огорчили. Счет 0:0. Для «Ротора» эта третья ничья в трех матчах, для СКА – вторая.

В 4-м туре «Ротор» снова сыграет дома, в четвертый раз подряд. Сине-голубые 31 июля на «Волгоград Арене» примут астраханский «Волгарь». «СКА-Хабаровск» в этот же день отправится в Набережных Челны в гости к «КАМАЗу». Для красно-синих это будет четвертый матч в гостях подряд.