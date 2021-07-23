На домашние матчи «Ротора» будут пускать не более 500 зрителей

На "Волгоград Арену" будут пускать только 500 зрителей. Фото: СК "Ротор".

В разных городах России вводятся жесткие меры по допуску болельщиков на футбольные стадионы. Требование, которое направлено на нераспространение коронавируса, будет действовать и на играх «Ротора». Домашние матчи сине-голубых на «Волгоград Арене» смогут посещать не более 500 человек. Такое решение приняло Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора».

Новая мера начнет действовать с 31 июля – с игры 4-го тура первенства ФНЛ между «Ротором» и астраханским «Волгарем». Требование не распространяется на матч 3-го тура Футбольной национальной лиги, в котором сине-голубые 24 июля примут на «Волгоград Арене» хабаровский СКА. На эту встречу стадион может быть заполнен на 30% от общей вместимости. В продаже еще остались билеты. Отметим, волгоградский стадион, который был построен к чемпионату мира 2018 года, вмещает 45 тысяч человек.

Уже многие региональные Управления Роспотребнадзора ввели ограничения для спортивных мероприятий с одновременным присутствием на стадионе не более 500 человек. А на стартовый матч 1-го тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Динамо» на «Ростов-Арене» и вовсе запретили пускать болельщиков из-за коронавруса.