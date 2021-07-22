Гламурный блогер Настя Ивлеева приехала покорять российскую глубинку, но в Урюпинске ей не все рады

Приезд Насти Ивлеевой и других блогеров вызвал в Урюпинске резонанс Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Урюпинск Волгоградской области второй день проходят съемки трэвел-сериала «Блогеры и Дороги». В столицу российской провинции нагрянули популярные среди молодежи блогеры Настя Ивлеева, Дания Милохин, Cherocky, Карина Karrambaby, Виталя Пара патронов, Роман Каграманов. Все они – герои нового шоу в YouTube. Ездят по деревням и небольшим городам России и узнают, чем живет местное население. Их тур добрался до Урюпинска, где не все жители обрадовались приезду звезд социальных сетей.

Съемки трэвел-шоу в Урюпинске длятся второй день. Команда блогеров гуляет по улицам города в Волгоградской области, вызывая огромный восторг у местных детей, которые стремятся сделать селфи с кумирами. Обрадовалась встрече с урюпинской молодежью и Настя Ивлеева. Она залезла на одну из главных достопримечательностей столицы российской провинции памятник «Козе-кормилице», с которого сняла на видео собравшуюся толпу малолетних поклонников.

Настя Ивлеева и "Коза-кормилица". Скриншот с видео instagram.com/_agentgirl_/

- Мы – в Урюпинске! Скрывать это уже нет сил. Спасибо всем мальчикам и девочкам, которые поучаствовали на площади к открывашке второго сезона! – рассказала Анастасия Ивлеева на своей страничке в Instagram.

Только приехав в Урюпинск, команду блогеров врасплох застала погода. На город обрушился сильнейший ливень с ураганом.

- За 2 минуты начался ад, - прокомментировала урюпинскую погоду Ивлеева у себя в Instagram.

Настя Ивлеева в Урюпинске освоила вождение трактора. Скриншот с видео instagram.com/_agentgirl_/

Все приехавшие в Урюпинск блогеры, кроме участия в съемках, еще успевают выкладывать в своих аккаунтах в социальных сетях огромное число видео и фото. Они попробовали кухню в местных столовых, уют гостиниц, съездили на ферму и прокатились на тракторе. И практически всюду их сопровождают молодые поклонники.

Под окнами гостиницы кумиров ожидает толпа юных поклонников. Скриншот с видео www.instagram.com/kagramana/

А взрослые жители Урюпинска не рады приезду в их город героев шоу «Блогеры и Дороги». Несколько дней назад урюпинец Михаил Филатов высказал недовольство готовящихся съемок. Он призвал обратить внимание родителей на контент, который делают кумиры молодежи.

- Хочу обратиться к родителям подрастающего поколения. Вы в курсе, какой посыл вашим детям несут эти существа, которых дети считают своими кумирами? Если нет, то советую уделить немного времени и изучить их недотворчество, - обратился к жителям Урюпинска автор ролика.

Также житель Урюпинска в опубликованном в социальных сетях видеоролике отметил, что блогеры преподают плохой пример.

- Данные блогеры пропагандируют культ денег, алкоголь, наркотики, разврат, аморальное поведение, идут вразрез с традиционными ценностями и идут против законов природы, - рассказал Михаил Филатов.

Многие урюпинцы поддержали Михаила в комментариях. «Когда-то видел про этих людей ролики и честно, ничего умного и хорошего не увидел», «Все по делу сказано. Не те кумиры у детей сейчас», «Это далеко не те люди, на которых должна сейчас смотреть и брать пример наша молодежь» - написали в социальных сетях жители региона.