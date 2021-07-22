Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 22 июля: заболели 314 человек, 7 пациентов скончались

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 22 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградская область привыкает к новым реалиям коронавируса. Более 300 новых заболевших за сутки – такие цифры прироста фиксируются третий день подряд. 22 июля в регионе COVID-19 заразились 314 человек, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкронавирус.рф. Накануне было на 3 заболевших больше. Сегодня Волгоградская область занимает 15-е место в стране по числу новых случаев COVID-19. Скончались от осложнений ковида за последние сутки 7 пациентов. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 22 июля 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В России в четверг заболел 24 471 житель. При этом у 2 417 пациентов не было клинических проявлений болезни, но они контактировали с ранее заболевшими. Также за сутки в стране зафиксировали 796 летальных исходов.

В Волгоградской области за всю пандемию ковидом заразились 68 395 жителей, скончались 1 696 пациентов.

Завершил лечение с выздоровлением за последние сутки 141 волгоградец. Число поправляющихся после заражения жителей с каждым днем понемногу увеличивается. Одно ежесуточный прирост заболевших в регионе пока значительно выше. Поэтому в инфекционных госпиталях готовятся развернуть еще больше мест. До конца недели в ковидных стационарах Волгоградской области будет 5000 коек. Об этом накануне заявил губернатор Андрей Бочаров на заедании президиума оперативного штаба.