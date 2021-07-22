Ковид снова не жалеет молодых: скончалась 48-летняя волгоградка

За сутки в Волгоградской области после заражения COVID-19 умерли 7 человек. Среди них молодая женщина, ей было всего 48 лет. Жительницу Михайловки привезли в центральную районную больницу в тяжелом состоянии после самостоятельного лечения. Ей поставили диагноз: коронавирусная инфекция с двусторонней пневмонией. У женщины были хронические заболевания пищеварительной системы.

52-летнего волгоградца привезли с симптомами коронавируса в инфекционную больницу № 1. Его организм не справился с инфекцией и двухсторонней пневмонией. Возможно, осложнили течение болезни хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Всего за сегодня в Волгоградской области диагноз COVID-19 подтвердился у 314 жителей. Оперштаб просит жителей не пренебрегать масочным режимом и в случае недомогания обращаться к врачу.