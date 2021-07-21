В Волгоградской области число коек в ковидных госпиталях увеличат до 5000

В Волгоградской области требуется увеличить коечный фонд в ковидных госпиталях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже больше месяца в Волгоградской области не удается остановить рост заболеваемости коронаврусом. Месяц назад за сутки заболевали менее ста человек. То сегодня в регионе заразились 317 жителей. В ковидных госпиталях требуется больше мест для пациентов. Поэтому до конца текущей недели в инфекционных стационарах Волгоградской области количество коек увеличат до 5000. Такое решение было принято на президиуме регионального оперативного штаба под руководством губернатора Андрея Бочарова.

На сегодняшний день в инфекционках развернуто около 4000 мест для пациентов с коронавирусом. Власти отмечают, что обстановка с ковидом в регионе остается контролируемой, но напряженной. Также на президиуме оперштаба было решено усилить амбулаторное звено, возобновить в полном объеме работу колл-центра, чтобы волонтеры по телефону консультировали волгоградцев по вопросам COVID-19.

Также в Волгоградской области должны сохраниться нынешние темпы вакцинации от коронавируса. Ежедневно защиту от COVID-19 получают 13-15 тысяч человек, рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона. Всего с начала кампании прививки от COVID-19 сделал 570 151 волгоградец, среди них свыше 200 тысяч жителей - это лица старше 60 лет. Полностью завершили иммунизацию от ковида 396 424 жителей Волгоградской области. С начала вакцинации в регион поступили порядка 640 тысяч доз антиковидных препаратов.