В Волгограде открыли один пляж, а за купание в запрещенных местах штрафуют на 4 тысячи

Мэрия благоустроила пляж на Тулака, но Роспотребнадзор посчитал воду непригодной для купания. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Заканчивается второй месяц лета, а на весь Волгоград открыли только один пляж в Краснорамейском районе и место отдыха у воды на Тулака. Для города-миллионника это как капля в море. Сейчас на улице пекло – выше 40 градусов в тени, и люди купаются в любом месте, где есть вода. Мало того, что здесь не обследовано дно и нет спасателей, за такой отдых людей могут оштрафовать на сумму от 500 до 4 тысяч рублей. Как говорят спасатели, это вынужденная мера: с начала года на диких пляжах погибли 28 человек, 7 из которых – дети.

ПЛЯЖЕЙ НЕТ, НО ВЫ ПЛАТИТЕ

Никто не спорит – безопасность прежде всего. Но многие задают резонный вопрос: почему бы не открыть побольше пляжей? Мэрия даже благоустроила отличный пляж на Тулака, но купаться в Советском районе запретил Роспотребнадзор - вода плохая.

Даже несмотря на то, что купаться здесь запрещено, пляж официальный, и на нем дежурят спасатели. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На Сарпинском тоже все готово для цивилизованного и безопасного отдыха. Новое благоустройство уже даже успели испортить вандалы, а санитарные врачи никак не озвучат свой вердикт по пробам воды и песка: разрешат ли купаться там, еще неизвестно.

- В связи с чем население устремляется на берег реки, где купание категорически запрещено. Дно не обследовано водолазами, нет дежурства спасателей, пробы воды или еще не взяты, или не соответствуют нормам. – рассказал на брифинге регионального МЧС старший госинспектор Центра ГИМС по Волгоградской области Валентин Нижников. - Именно в таких неорганизованных местах, как правило, происходит гибель.

Конечно, с людьми проводят беседы, но, увы, статистика говорит сама за себя: с начала года почти три десятка утопленников. Их могло быть куда больше. Спасатели предотвратили гибель 38 волгоградцев, из них 13 детей. Поэтому инспекторы ГИМС вместе с представителями администраций, полицией, аварийно-спасательной службой и ВОСВОД всегда начеку. Они проводят рейды и выписывают отдыхающим штрафы.

- Наша основная задача - это профилактика, а не спасение. Ведь, когда приходится спасать это значит, что люди не вняли нашим предостережениям, забыв о собственной безопасности, пошли купаться в запрещенных местах или в состоянии алкогольного опьянения, - подчеркнул директор ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области» Илья Будиловский.

В Кодексе Волгоградской области есть такая статья – «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах». Административный штраф – от 500 до 4 тысяч. Так что ничего незаконного нет, если накажут – придется платить.

Качество воды в Волге в районе пляжа Тулака забраковал Роспотребнадзор. Фото: Екатерина СИМОХИНА

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА

Кстати, особое внимание патрульные уделяют детям, за которыми не смотрят родители. Чаще всего несовершеннолетние погибают именно по этой причине. Так что взрослым стоит это учесть и не оставлять отпрысков без присмотра. Совсем. Напомним, буквально на днях в Суровикино многодетный отец отпустил двух 11-летних девочек-близняшек поплавать на бревне. Школьницы утонули. И таких историй много.

- Несмотря на ежегодное снижение количества происшествий на водных объектах, число погибших в результате людей продолжает оставаться высоким, - обращает внимание старший госинспектор Центра ГИМС Валентин Нижников. – Этому способствует неэффективная работа органов местного самоуправления по обеспечению безопасного отдыха у воды, охране их жизни и здоровья, оборудованию пляжей и зон отдыха у воды, отвечающих требованиям безопасности.

Порядка 300 волонтеров ВОССВОД готовы прийти на помощь утопающему. Но далеко не все зависит от спасателей. Волгоградцев призывают соблюдать правила безопасности. Власти раздают горожанам памятки, где лишний раз напоминают об опасности отдыха на диких пляжах.

- Особо подчеркивается, что купание в водоемах разрешено только на оборудованных пляжах, имеющих заключение от Роспотребнадзора о безопасности купания. Здесь в рамках подготовки к пляжному сезону проведены обследования акватории водолазами, подтверждена безопасность проб воды, грунта и воздуха, на территориях установлены навесы, лавочки, (малые архитектурные формы). На всех оборудованных пляжах установлены информационные щиты с телефонами спасательных служб, МЧС и других, - добавили в мэрии.

СОВЕТЫ МЧС

Спасатели дают ценные советы для всех любителей отдыха на воде.

- купаться нужно на санкционированных пляжах, где есть спасатели, обследовано дно

- не плавать в нетрезвом виде

- ребенка ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра ни на берегу, ни в воде!