В Волгограде Роспотребнадзор запретил купаться на пляже Тулака

Вода на Тулака грязная, купаться санитарные врачи не разрешают. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Больше двух недель мэрия и горожане ждали вердикта Роспортебнадзора о качестве воды и песка в месте отдыха у воды на Тулака в Советском районе Волгограда. Специалисты администрации обустроили здесь комфортный пляж со всем необходимым – кабинками для переодевания, лежаками, навесами, биотуалетами, урнами и спасательным постом. Но ввести в эксплуатацию мешало отсутствие разрешения Роспотребнадзора. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» наконец-то озвучили результаты проб: вода в этом месте не пригодна для купания. Так что "купаться запрещено" - об этом будут гласить информационные стенды. Можно только сидеть и смотреть на воду. Как сообщили "КП-Волгоград" в городской администрации, пляж уже открыт.

Горожане могут пользоваться всеми удобствами. Здесь обещают поддерживать чистоту и порядок на протяжении всего купального сезона. Есть спортивная площадка для активных видов спорта. А чтобы не сойти с ума от жары, видимо, надо приносить с собой воду в бутылке и поливаться.

Купаться здесь нельзя было и в прошлые годы - из-за этого, что на этом берегу в воду попадали все стоки. За последние годы была проделана масса работы, чтобы очистить все стоки, как канализационные, так и дождевые, но вода все равно грязная. Напомним, мэр города Виталий Лихачев обещал жителям в 2019 году, что через два года на этом берегу будут пляжи.

Так что официально искупаться волгоградцы могут только в Красноармейском районе. 3 июля здесь открыли полноценный пляж - с удобствами на берегу и возможностью купаться. Это единственное место на Волге в черте нашего города, где можно безопасно окунуться в воду. Даже на платных пляжах за Волгой неочищенное дно.