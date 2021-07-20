Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 июля 2021 10:08

В Волгограде Роспотребнадзор запретил купаться на пляже Тулака

Пляж открыт, но результаты проб в месте отдыха у воды в Советском районе показали, что нырять опасно для здоровья людей
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вода на Тулака грязная, купаться санитарные врачи не разрешают.

Вода на Тулака грязная, купаться санитарные врачи не разрешают.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Больше двух недель мэрия и горожане ждали вердикта Роспортебнадзора о качестве воды и песка в месте отдыха у воды на Тулака в Советском районе Волгограда. Специалисты администрации обустроили здесь комфортный пляж со всем необходимым – кабинками для переодевания, лежаками, навесами, биотуалетами, урнами и спасательным постом. Но ввести в эксплуатацию мешало отсутствие разрешения Роспотребнадзора. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» наконец-то озвучили результаты проб: вода в этом месте не пригодна для купания. Так что "купаться запрещено" - об этом будут гласить информационные стенды. Можно только сидеть и смотреть на воду. Как сообщили "КП-Волгоград" в городской администрации, пляж уже открыт.

Горожане могут пользоваться всеми удобствами. Здесь обещают поддерживать чистоту и порядок на протяжении всего купального сезона. Есть спортивная площадка для активных видов спорта. А чтобы не сойти с ума от жары, видимо, надо приносить с собой воду в бутылке и поливаться.

Купаться здесь нельзя было и в прошлые годы - из-за этого, что на этом берегу в воду попадали все стоки. За последние годы была проделана масса работы, чтобы очистить все стоки, как канализационные, так и дождевые, но вода все равно грязная. Напомним, мэр города Виталий Лихачев обещал жителям в 2019 году, что через два года на этом берегу будут пляжи.

Так что официально искупаться волгоградцы могут только в Красноармейском районе. 3 июля здесь открыли полноценный пляж - с удобствами на берегу и возможностью купаться. Это единственное место на Волге в черте нашего города, где можно безопасно окунуться в воду. Даже на платных пляжах за Волгой неочищенное дно.