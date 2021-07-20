Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 20 июля: новый максимум - заболели 315 человек

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 20 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За всю пандемию суточный прирост заболевших коронавирусом не превышал отметку в 300 пациентов. Однако ситуация изменилась. Заболеваемость растет вверх. В регионе очередной новый максимум: 20 июля выявили 315 новых случаев COVID-19, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Сегодня Волгоградская область занимает 15-е место в стране по суточному приросту заразившихся. Всего в России во вторник ковид подтвердился у 23 770 жителей. Скончались за сутки 784 россиян. 12 летальных исходов случилось в Волгоградской области – повторение антирекорда. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 20 июля 2021 года.

Статистика портала стопкоронаврус.рф

Вместе с заболеваемостью растет число смертей от коронавируса. 12 летальных исходов за сутки в регионе фиксировалось 14 июля. Сегодня повторение такого числа смертей. Всего пандемия унесла жизни уже 1680 волгоградцев.

За последние сутки вылечились от коронавируса 127 пациентов. С марта прошлого года, когда ковид начал распространяться в Волгоградской области, победили вирус 61 234 жителей.

Ухудшение ситуации с коронавирусом власти связывают, в том числе, с возвращением в Волгоград отпускников из других регионов. Проверить свое здоровье путешественники теперь могут перед вылетом или прилетом в город-герой. В Международном аэропорту Волгограда открылся мобильный пункт проведения тестирования на ковид.