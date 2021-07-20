За 15 минут: в аэропорту Волгограда начали делать тесты на COVID-19

В аэропорту будет работать мобильный пункт тестирования. Фото: МАВ.

Сделать экспресс-тест на коронавирус перед вылетом и по прилету теперь можно в международном аэропорту Волгограда. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани 20 июля 2021, здесь открылся передвижной пункт тестирования на COVID-19. Перед зданием аэропорта припаркован микроавтобус, в котором можно сделать как экспресс-тест на коронавирус (результат будет готов через 15 минут), так и ПЦР тест (именно его требуют при заселении в отели на курортах и пересечении границы). Результаты последнего будут готовы в течение 24 часов.

Чтобы сделать тест, лучше приехать заранее: придется немного побегать. Сначала нужно найти окошко в здании терминала (С или С2), обратиться туда с паспортом, оформить документы и оплатить услугу. А сам тест вы сделаете на улице в мобильной лаборатории.

Правила подготовки к тесту такие же, как и во всех лабораториях: за час до исследования не курить, не пить, не есть, не чистить зубы.

За ПЦР-тест в аэропорту придется заплатить 2500 рублей, за экспресс-тест - 3500 рублей (учтите, что его результаты принимают не везде).