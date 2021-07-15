Он вернулся: контракт с «Ротором» подписал нападающий Алексей Щеткин

Алексей Щеткин. Фото: СК "Ротор".

Сезон Футбольной национальной лиги стартовал, а «Ротор» продолжает работу по усилению команды. 15 июля волгоградский клуб объявил о подписании контракта с нападающим Алексеем Щеткиным. Соглашение было заключено по схеме «1+1».

30-летний Алексей Щеткин уже выступал за «Ротор» в Российской премьер-лиге. Казахстанский футболист перешел в стан сине-голубых из «Астаны» прошлой зимой. В РПЛ он сыграл 5 матчей, в которых забил 2 мяча. После завершения минувшего сезона и вылета «Ротора» в ФНЛ у Щеткина истек контракт. Игрок решил заняться поиском новой команды. Однако трудоустроиться в другом клубе ему не удалось. Нападающий продолжит выступление за волгоградский коллектив.