Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 17 июля: рекордное число заболевших с начала пандемии

Столько положительных тестов за сутки не было в области с начала пандемии. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградской области побит абсолютный рекорд пандемии по числу новых заболевших коронавирусом за сутки. Самый большой прирост был до этого в декабре 2020 года и вчера – болезнь подтвердилась тогда у 281 волгоградца. 17 июля 2021 года положительный ПЦР-тест у 285 жителей региона. Такой цифры в нашем регионе не было за всю пандемию. И никаких предпосылок того, что рост остановится в ближайшие недели, нет. Стабильные и цифры смертности: за сутки печальный список погибших от COVID-19 пополнили еще 8 волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 17 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Волгограде и области заразились 66 859 человек. Это только те, у кого вирус идентифицирован. Многим приходят отрицательные тесты, и диагноз ставят на основании сопутствующих симптомов и КТ. Потеряли мы за время пандемии уже 1651 жителя области.

В России за сутки 25 116 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли за сутки 787 человек.

К счастью, большинству людей все же удается справиться с болезнью. Вчера больничные листы закрыли 129 волгоградцам. Некоторым помогает встать на ноги антиковидная плазма - она по-прежнему нужна, ее просят сдавать для тяжелых больных. Стать донорами могут не только переболевшие волгоградцы, но и вакцинированные. Сделать доброе дело они могут через месяц и позже после получения второго компонента вакцины.

По мнению врачей, облегчить течение коронавируса помогает вовремя сделанная прививка от COVID-19. Когда закончатся очереди и почему в Волгограде в эти выходные можно привиться только "Спутником V", мы рассказали в нашем репортаже.