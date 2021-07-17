Вакцинированные волгоградцы могут стать донорами антиковидной плазмы для тяжелых больных

Главное, чтобы у вас не было медицинских противопоказаний к донорству. Фото: Иван МАКЕЕВ

В реанимациях ковидных госпиталей Волгоградской области лежат десятки пациентов в крайне тяжелом состоянии. Врачи пытаются спасти им жизни, переливая плазму с антителами к коронавирусу. Иногда это помогает, поэтому волгоградцев постоянно просят поделиться своей кровью с теми, у кого от этого зависит жизнь. Если раньше на сдачу крови приглашали переболевших волгоградцев, то теперь принимают и тех, кто привился от коронавируса. Важно, чтобы у донора выработались антитела и не было медицинских противопоказаний к сдаче крови.

Как говорят в облздраве, стать донором возможно уже через месяц после завершения вакцинации от COVID-19. То есть вести отсчет нужно от даты второй прививки. Чтобы стать донором, нужно обратиться в Волгоградский областной центр крови и его филиалы. В них закуплено специальное оборудование, благодаря которому компоненты крови не надо держать на четырехмесячном карантине. За последнюю антиковидную плазму сдали 42 человека. 20 из них получили антитела во время вакцинации.