Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 11 июля: 259 заболевших и 7 умерших

Волгоградцам предлагают пройти вакцинацию от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число больных коронавирусом жителей Волгоградской области увеличивается каждый день. Несмотря на лето, остановить распространение инфекции не удается. 11 июля, прирост зараженных составил 0,8% за сутки: накануне сообщалось о 257 заболевших, сегодня ковид подтвердили у 259 волгоградцев. В России же выявили 25 033 случая COVID-19. По нарастающей количество заболевших достигло порядка 5,7 миллиона человек. Отметим, что у части населения коронавирус протекает бессимптомно, однако некоторые переносят болезнь очень тяжело. В Волгоградской области для чиновников и работников сферы услуг ввели обязательную вакцинацию. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 11 июля 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Пока прирост значительно выше статистики выздоровевших: за сутки больничные листы закрыли 99 пациентов. Увеличиваются цифры смертности.

- За сутки зафиксировано 749 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 143 002 человека, - сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Из числа умерших 11 июля - 7 волгоградцев. Всего в регионе жертвами ковида стали 1 592 человека.

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