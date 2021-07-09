Кино под звездным небом, футбол, пленер, пикник: куда сходить в Волгограде в пятницу и выходные

В знойном Волгограде в выходные - немало интересных мероприятий. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Наконец-то подкрался вечер пятницы, и большинство людей, кто трудится 5 дней в неделю, готовится отдыхать и интересно проводить время. Поскольку новых пляжей в Волгограде так и не открылось, можно провести выходные культурно. «КП-Волгоград» расскажет, что будет интересного.

Сегодня и всю неделю

Со вчерашнего дня в прокате долгожданный для поклонников Вселенной MARVEL фильм «Черная вдова» со Скарлет Йоханссон в главной роли. Она играет супергероиню Наташу Романофф, которая по легенде родилась в Волгограде. По пути в кинотеатр обязательно сфотографируйтесь с огромным граффити на фасаде «Европы Сити Молл».

9 июля

В кафе Garden lounge пройдет небольшой концерт КОВЁРBAND. Для гостей прозвучат кавер-песни знаменитых треков под гитару и ударные. Начало в 21:00, бронирование столика – 500 рублей. Забронировать можно по телефону, указанному в инстаграме кафе или в самом заведении, находящемуся по адресу: Мира, 12.

10 июля

Сообщество Sketch and Travel устраивают скетч-прогулку. Организаторы устроят интересную прогулку по городу, расскажут интересные истории о некоторых местах города и предложат вам их нарисовать. Приносите с собой бумагу, карандаш и ручку или вам дадут их на месте. Сбор у собора Александра Невского в 16:00, участие бесплатное.

Еще один пленер «Я художник, я так вижу» пройдет в Комсомольском саду. Сбор 10 июля в 17.00 возле самой красивой ёлки города.

- Всем желающим попробовать себя в статусе Ван Гога или Ван Дейка выдадут гуашь, акварель, воду, кисти и прочие атрибуты художника, - рассказали организаторы.

В 19.00 на «Волгоград Арене» стартует сезон ФНЛ. Волгоградский «Ротор» принимает ивановский «Текстильщик». Поклонники футбола увидят новую команду под руководством нового тренера Дмитрия Хохлова. Билеты от 150 до 300 рублей, уже в продаже на «Кассире».

11 июля

Волгоградцев ждет пешеходная прогулка «Зацарицынский форштадт». На экскурсии гости услышат историю зданий, построенных купцом А.М. Шлыковым. Это и царицынский трамвай, и Пожарная часть с каланчой, и Вознесенская церковь 1864 года. Сбор в 16:30 у Волгоградского областного краеведческого музея, вход от 350 рублей.

В воскресенье вы также сможете попасть и на сбор книжного клуба в книжный-кафе в здании библиотеки Горького. Ребята будут обсуждать книги Сары Вайнман «Тайная жизнь Лолиты» и Джейн Кренц «Глубокие воды». Даже если вы не успеете прочитать романы до воскресенья, все равно приходите наладитесь атмосферой книжных дискуссий. Вход бесплатный, начало в 19:00.

В Комсомольском саду с 10.00 до 10.30 массовая детская утренняя зарядка с пингвином «Как встать с той ноги». В 17.00 здесь же новая программа от музея Энштейна. В 18.00 в саду стартует новый проект «Калейдоскоп Селебрити». 11 июля посетители увидят бенефис актрисы Казачьего театра Дарии Федоровой.

Автокинотеатр «Победа» с 9 по 11 июля

Каждый вечер будет два фильма: первый – в 20:30, второй – 22:30. В пятницу зрители видят триллер «Темные воды» и комедию «Эйс Вентура: розыск домашних животных». В субботу – «Зеленую книгу» и «Опасный бизнес». А в воскресенье – криминал «Славные парни» и ужасы «Шкатулка проклятия». Въезд на машине стоит 300 рублей, сбор за несколько минут по адресу Космонавтов, 20А.

Автокинотеатр «Акварель» с 9 по 11 июля

Посмотреть фильмы почти что под открытым небом можно и в ТРЦ «Акварель». Каждый вечер зрители смогут посмотреть два фильма: в 21:00 и в 22:45. В пятницу вас ждут мультфильм «Астерикс: земля богов» и комедия «За бортом». В субботу – «Месть пушистых» и «Париж подождет». А в воскресенье вы сможете увидеть «Большую аферу и «Свадебный год». Встреча по адресу Университетский проспект 107, бронирование парковочного места как минимум за 15 минут.