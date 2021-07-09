Трамвай, вокзал, кинотеатр Победа: волгоградские художники нарисовали внутренний мир Наташи Романофф

Результат работы двух мастеров. Фото: Алексей Бережнов.

В Волгограде местные художники Алексей Бережнов и Алексей Захаров нарисовали на скучной серой стене торгового центра «Европа Сити Молл» большое граффити с изображением Черной вдовы – персонажа вселенной Marvel. Изображение появилось в честь премьеры одноименного фильма: в России «Черная вдова» вышла на экраны 8 июля 2021 года. Фильм о вымышленной супергероине, которая в американских комиксах появилась в далеком 1964 году, затем вошла персонажем в несколько фильмов от вселенной. В новой истории главную роль сыграла Скарлетт Йохансонн.

Авторы со своей работой. Фото: Алексей БЕРЕЖНОВ.

Не все знают, что Черная вдова – уроженка Волгограда, которая все свое детство провела в нашем городе. Зовут ее в комиксах Наташа Романова (или Наташа Романофф). Именно поэтому на граффити внутри супергероини в роли Йоханссонн изображена маленькая девочка на фоне советского трамвайчика, вокзала и кинотеатра «Победа».

- С помощью приема двойной экспозиции показан внутренний мир персонажа. Нам было важно показать, что у маленькой Натальи было детство, и она провела его в Волгограде. А места нашего города – это часть ее самой. Получилось показать, что наша родина причастна к такому грандиозному проекту как мир Marvel, - поделился с «КП-Волгоград» Алексей Бережнов.

Работли художники по ночам на двух подъемниках. Фото: MARVEL Россия.

У граффити есть своя изюминка – внутри изображения есть 7 пасхалок, которые найдут лишь самые преданные фанаты.

Изначально художникам пришлось запрашивать у представителей Marvel разрешение на несение изображения по причине авторских прав. Им идея сразу понравилась, проект поддержали. Администрация ТЦ без проблем дала разрешение на украшение серой стены яркой картинкой. Однако создавать граффити пришлось ночью: чтобы на парковке не было посетителей и машин. За 7 ночей Бережнов и Захаров создали свой шедевр, который сейчас могут увидеть все желающие.

Напомним, Алексей Бережнов - автор граффити в Парке Гагарина. Художник нарисовал огромный портрет космонавта Юрия Гагарина на стене эстрады.