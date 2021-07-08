Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 8 июля: заболевших больше, антиковидные меры ужесточают

Актуальная информация о коронавирусе на 8 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус вновь вносит коррективы в привычную жизнь волгоградцев: из-за стремительного роста числа заболевших в Волгоградской области с 12 июля ужесточают антиковидные меры. Вслед за Москвой и у нас появятся QR-коды, без которых не попасть в ТЦ и кафе, а сотрудников сферы услуг и чиновников массово вакцинируют. Все это происходит на фоне резкого скачка заболеваемости: сегодня, 8 июля, ковид нашли у 241 волгоградца. Для сравнения: 8 июня, всего месяц назад, инфицированных было 86. Всего за период пандемии вирус подхватили 64 446 жителей области. В России эти цифры достигли миллионов - 5 707 452 человека из 85 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 8 июля 2021 года.

Фото: Стопоронавирус.рф.

При этом выздоровевших вдвое меньше, чем заболевших. Из волгоградских больниц сегодня выписали 126 пациентов, тогда как вновь поступивших за две сотни. Из-за осложнений, которые вызывает коронавирус, не всех заболевших удается спасти.

- Также за сутки зафиксировано 734 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 140 775 человек, - сообщает «КП-Волгоград» с ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопоронавирус.рф.

Из них 7 смертей зафиксировано в Волгоградской области. Всего ковид стал причиной смерти 1 572 пациентов.

Волгоградцев просят соблюдать введенные меры. В летний период, когда многие ездят в отпуска, это как никогда важно. Не забывать про маски в общественных местах. Это касается и тех, кто вакцинировался. Иммунизация – самый эффективный способ остановить инфекцию. Препарат бесплатных, прививку делают даже в самых отдаленных селах области.