В Волгограде спасатели эвакуировали детей и откачали кошку, задохнувшуюся от дыма на пожаре в многоэтажке

В Волгограде пожарные спасли кошку, которая надышалась дыма в горящем доме. Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В Дзержинском районе Волгограда 5 июля в 16-этажке произошел пожар в одной из квартир. Сообщение о возгорании на улице 8-й Воздушной Армии поступило в 17.24. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МЧС, в одной из квартир горели домашние вещи на площади 16 квадратных метров. Горение на 6-м этаже было ликвидировано в 18.08. Во время тушения огня пожарным 15-й части также пришлось провести масштабную спасательную операцию. Но, к сожалению, без пострадавших не обошлось.

Квартира сгорела до тла. Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Как стало известно «КП-Волгоград», погиб мужчина. А в больницу была госпитализирована женщина. Во время тушения пожара было эвакуировано более 20 жильцов многоэтажки, в том числе дети. Во время операции выяснилось, что в одной из квартир остался 9-летний ребенок. На предпоследнем этаже было плотное задымление. Спасатели экстренно устремились за мальчиком.

- На 6-м этаже подошла мама ребенка и сказала о том, что на 15-м этаже в квартире 75 находится ребенок. Звеном поднялись и эвакуировали ребенка вниз и передали родителям. Ребенок вел себя спокойно, никаких признаков для беспокойства не подавал, - рассказал респираторщик 20-й Пожарно-спасательной части Кирилл Апанасенко.

Пожарного за спасение сына поблагодарила его мама, которая не могла сдержать слез.

- Спасибо, вам, большущее за то, что вы спасли мне ребенка. Так получилось, что вышла в магазин. Не думала, что вот так может случиться.

Сообщение о пожаре в 16-этажке поступило в 17.24. Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Также среди спасенных и один домашний питомец. Пожарные из задымленного помещения спасли кошку Муренку. Она была в изнеможенном состоянии. Спасатели приводили ее в чувства при помощи дыхательного аппарата.

Одна из жительниц дома на улице 8-й Воздушной Армии рассказала, что о пожаре узнала после криков женщины. В заблокированной квартире ее сначала попытались спасти жильцы.

- Женщина стала кричать, что пожар. Вызвали пожарных. Мы вышли в коридор – здесь все заволокло дымом. Сын побежал на 6-й этаж. Там кричит женщина «Помогите!». Но он не смог открыть дверь. И тут же прибежали пожарные. Мне кажется, они здесь были минут через 5-10, моментально. Молодцы, - рассказала волгоградка.

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