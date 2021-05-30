В Волгоградской области в ночном пожаре погиб мужчина

Огонь в частном доме вспыхнул во втором часу ночи Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Минувшей ночью, 30 мая, в Волгоградской области пожар унес жизнь мужчины. Трагедия случилась в хуторе Бобровский Серафимовичского района. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 1.40. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области, на улице Подгорная горел деревянный дом размером 6 на 8 метров по всей площади. Пожарные 18-й части справились с пламенем в 2.04. Однако спасти находившегося в доме мужчину не удалось. Причина пожара устанавливается.

В региональном Главке МЧС напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Ведь от этого зависит не только здоровье, но и жизнь человека. В случае пожара необходимо звонить по телефону 101.