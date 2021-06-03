На пожаре в Волгограде погибла женщина и обгорел мужчина

Квартира горела по всей площади. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Вечером 2 июня трагедия случилась на улице Бардина в Тракторозаводском районе Волгограда. Около десяти часов вечера загорелась одна из квартир в четырехэтажном доме. Очаг возгорания был на балконе, дым быстро распространялся по округе, соседи вызвали экстренные службы. Пожарные прибыли на место ЧП спустя несколько минут и обнаружили, что пламя охватило уже всю площадь квартиры. Внутри находились двое - 85-летняя женщина и ее 50-летний сын. Одного из жильцов удалось спасти. Мужчину без сознания нашли в ванной. Позже на пепелище обнаружили тело погибшей пожилой женщины - его матери.

- Горели домашние вещи на площади 40 квадратных метров. Пожарные расчеты специализированной пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 22.11, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Причину пожара в многоэтажке еще предстоит установить экспертам. Доследственную проверку по факту произошедшей трагедии проводят следователи СУ СКР по Волгоградской области.

Как рассказали "КП-Волгоград" в СУ СКР, пострадавшего на пожаре мужчину увезли в больницу №25. Угрозы жизни нет.