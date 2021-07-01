«Подарите этому маленькому мальчику возможность жить»: Александра Бортич попросила помочь волгоградскому малышу с СМА

Про Илью Шахова актрисе рассказала волонтер Фото: Михаил ФРОЛОВ

Родители Ильи Шахова из Фроловского района Волгоградской области продолжают бороться за жизнь своего малыша. Мальчик страдает очень редким и опасным заболеванием - спинальной мышечной атрофией. Для выздоровления ему требуется самое дорогое лекарство, стоимость которого порядка 150 миллионов рублей. Сбор средств ведется не только по всей России, но и за границей. С просьбой помочь Илье Шахову к своим подписчикам в социальных сетях обратилась известная актриса театра и кино Александра Бортич. Видео с просьбой она опубликовала в своем Instagram.

- Хочу рассказать вам про мальчика. Его зовут Шахов Илья. У него спинальная мышечная атрофия. Возможно, многие знают, что от этого есть лекарство. Это один укол. Но он очень дорогой. И я хотела вас призвать к тому, что, может, вы сегодня откажетесь от кофе или от пачки сигарет. Или вы ни от чего не будете отказываться, а просто любую посильную сумму: рубль, 10, 100, может, больше, если захотите, переведете и подарите этому маленькому мальчику возможность ходить и жить полной жизнью, - обратилась к своим подписчикам Александра Бортич.

Мама Илья Шахова поблагодарила актрису за опубликованное видеообращение. Она написала, что про ее сына Александре рассказала одна из волонтеров при случайной встрече.

- Познакомилась, а потом набралась смелости и попросила Сашу помочь Илюше и распространить о нем информацию, чтобы поддержать сбор средств на укол жизни для нашего малыша. И Саша, не задумываясь, не сомневаясь, откликнулась на этот крик о помощи! - написала мама Ильи в Instagram.

На сегодняшний день неравнодушные жители Волгоградской области, всей России и зарубежных стран собрали на дорогостоящий препарат для Или Шахова 69 миллионов 752 тысячи рублей. Всего необходимо – 150 миллионов 343 тысячи рублей. Малышу из Фролово необходим самый дорогой препарат в мире ZOLGENSMA, а также последующая реабилитация. Сбор средств продолжается.

Напомним, в Волгоградской области Илья Шахов – не единственный малыш, которому диагностировали СМА. Такое же заболевание нашли у Артема Сармашова. Ему собрали 160 миллионов рублей и сделали укол ZOLGENSMA.