Более 5 тысяч волгоградцев скончались за год в ковидных госпиталях

В этом году каждый день в ковидных стационарах умирают около 18 волгоградцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Каждый день в ковидных госпиталях Волгограда и области умирает несколько человек. Первые жертвы COVID-19 в регионе появились в апреле 2020 года, тогда зафиксировали лишь три летальных исхода за месяц. Спустя год каждый день умирает в разы больше людей. Как сообщает «КП-Волгоград» с ссылкой на данные Росстата, за год с мая 2020 по апрель 2021 в ковидных стационарах ушли из жизни 5135 волгоградцев. В официальную статистику смертности от коронавируса из них вошли лишь 1330, то есть один из четырех.

В 2020-м году пандемия коронавируса унесла жизни 2996 человек. Всего за год Волгоградская область потеряла 39 114 жителей, в ковидных госпиталях умер каждый 13-й из них. Но экспертная комиссия включила в ковидную статистику смертности по итогам прошлого года лишь 738 человек, у которых коронавирус стал основной причиной смерти. Еще у 340 волгоградцев он оказал существенное влияние на развитие летальных осложнений. Остальные умерли от других заболеваний, хотя и они могли бы пожить подольше, если бы не попали в инфекционку с ковидом и пневмонией.

В целом по итогам 2020 года смертность в Волгограде и области выросла на 19,1 процента. Умерли на 6262 человека больше, чем годом ранее.

За четыре первых месяца 2021 года скончались в ковидных госпиталях 2142 жителя Волгоградской области - в среднем это около 18 смертей каждый день. Из них в официальную статистику по COVID-19 попали лишь 595 человек. Еще на 373 жизни коронавирусная инфекция оказала фатальное влияние, но основной причиной смерти не стала.

На сегодня, по данным регионального оперштаба, в Волгограде и области умерли от коронавируса более полутора тысяч человек. В ежедневной статистике около 7 умерших – пока это майские летальные исходы. По данным облздрава, с приходом индийских штаммов ковида смертность в регионе снова растет. Пока же самым печальным месяцем пандемии в Волгограде стал ноябрь 2020 года, когда в госпиталях скончались 954 человека.