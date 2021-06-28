Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 28 июня: статистика заболевших и умерших растет

Актуальная информация о коронавирусе в Волгограде и области на 28 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области с каждым днем растет число заболевших новой коронавирусной инфекцией. Неделю назад диагноз ковид подтвердили у 103 волгоградцев, а сегодня, 28 июня, коронавиурс нашли еще у 143 обратившихся за медпомощью. В России выявлено 21 650 случаев в 85 регионах. Волгоградская область, раньше лидировавшая по количеству заболевших, занимает 34-е место. Ситуация в стране обострилась. В нашем регионе ввели обязательную вакцинацию для чиновников и работников сферы услуг. Волгоградцев настоятельно просят соблюдать меры безопасности в общественных местах – носить маски, соблюдать дистанцию. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 28 июня 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф.

За весь период пандемии в Волгограде и области коронавирусуом заразились 62 517 человек. Из них полторы тысячи находятся на лечении. Увы, но смертность вместе с нарастающим числом инфицированных также растет. 28 июня сообщили о 7 летальных случаях. Всего же ковид унес жизни 1 504 пациентов.

Сегодня оперативный штаб усилил контроль масочного режима. С наступлением тепла многие расслабились, перестали носить средства индивидуальной защиты даже в супермаркетах. В связи с этим жителям Волгоградской области перед входами в места общественного скопления людей напоминать о карантинных мерах.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Добавим, что вакцинация, которая для многих стала обязательной, проходит в ТЦ города-героя и прививочных пунктах. Проводится она бесплатно, препарат вводят в два этапа.