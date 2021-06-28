В Волгоградской области усилят контроль масочного режима

Маски в жару волгоградцы надевают редко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На традиционном оперативном совещании в администрации Волгоградской области 28 июня снова говорили о рисках «завозного» распространения новых штаммов коронавируса и усилении контроля над соблюдением действующих карантинных ограничений. Губернатор Андрей Бочаров отметил, что ситуация может осложняться: «Наша задача сделать максимально все, чтобы не допустить взрывного роста распространения коронавирусной инфекции, подготовиться к различным вариантам развития событий». Поэтому особое внимание уделят соблюдению масочного режима, входной термометрии и дезинфекции. Будут контролировать и состояние здоровья приезжих и возвращающихся из других регионов волгоградцев в аэропорту, на железнодорожном и автовокзалах.

Вакцинация продолжается, в торговых центрах стоят очереди из желающих привиться. По данным администрации региона, на прошлой неделе в Волгограде развернули 500 дополнительных инфекционных коек в ковидных госпиталях на базе больниц № 1, 3, 16 и 22. Еще 500 мест для коронавирусных пациентов будут готовы до конца этой недели, плюс тысяча коек резерва.

На удаленку работодатели должны отправить максимальное число сотрудников. Для остальных – учитывать температурный режим. Нарушителям антиковидных правил грозят не только штрафы, но и временное ограничение деятельности.