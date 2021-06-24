Андрей Бочаров на заседании оперштаба: в Волгоградской области распространяется индийский штамм коронавируса

Оперштаб собрался на заседание. Фото: АВО

Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области с каждым днем все острее. Число заразившихся, причем тяжелых больных, растет по всей стране. 24 июня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом собрался в Волгограде на очередное заседание. По словам губернатора Андрея Бочарова, пока санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная и контролируемая. Но индийские штаммы коронавируса уже в регионе. Поэтому волгоградцам озвучат новые решения, которые могли бы максимально снизить возможность «завозного» и внутреннего распространения особо агрессивных штаммов COVID-19.

Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области растет каждый день. По словам губернатора, особую обеспокоенность вызывает то, что более 61% новых заболевших - это молодые люди от 18 до 49 лет. И среди них немало тяжелых больных.

- В реанимационных отделениях инфекционных госпиталей области находится 141 человек, в том числе 104 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Специалисты объясняют эту ситуацию, прежде всего наличием новых штаммов коронавирусной инфекции, особенно наиболее агрессивных и быстро распространяющихся индийских штаммов, - заявил губернатор.

Андрей Бочаров вновь обратился к пожилым волгоградцам с просьбой ограничить общение с внуками, которые могут быть бессимптомными носителями коронавируса. А также реже выходить из дома и пользоваться общественным транспортом.

- Еще раз скажу: я и члены моей семьи уже ревакцинировались, - подчеркнул глава региона и напомнил, что массовый иммунитет – единственная возможность сдержать коронавирус.

Предприятия могут закрывать по решению оперштаба

Бизнес и всех работающих волгоградцев сейчас больше всего интересует, будет ли в Волгограде очередной локдаун. Власти отмечают, что на предприятиях, которые проигнорируют вакцинацию, могут на время приостановить деятельность по решению оперштаба.

- Нам очень не хочется останавливать работу регионального сектора экономики, так как мы понимаем, что за счет результатов его работы и формируется основной источник доходов семей и развивается потенциал Волгоградской области. Но если мы увидим серьезный рост заболеваемости, непринятие срочных мер со стороны руководителей предприятий, мы вынесем на рассмотрение Оперативного штаба предложение о приостановке деятельности таких предприятий. Жизнь и здоровье людей важнее, - заявил Бочаров.

Какие еще решения принял оперштаб

1. В ковидных госпиталях региона дополнительно развернут еще тысячу коек.

2. Роспотребнадзор и облздрав должны озвучить свои предложения по обязательной вакцинации работников сферы услуг.

3. Особый контроль введут для тех, кто приезжает и возвращается в Волгоград из-за границы, из Москвы и других регионов, где ковид бушует сильнее.

4. Контроль за соблюдением карантинных мер усилят.

5. Все чиновники и работников подведомственных организаций должны сделать прививки от ковида. Исключения только для тех, кто имеет противопоказания и антитела.

6. Проведение массовых мероприятий максимально ограничат. В Волгограде уже зарезали до минимума программу праздника на День молодежи.