Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 27 июня: заболевших все больше

В ковидных госпиталях все больше пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если неделю назад в Волгограде и области было 97 новых случаев коронавируса за сутки, то на сегодня в регионе 133 заболевших. Прирост заразившихся перевалил за 30%. И тенденция к неуклонному росту числа заболевших COVID-19 сохраняется. И, если неделю назад на стадионе «Волгоград Арена» под хиты группы «Руки вверх» танцевали десятки тысяч человек, то сегодня День молодежи проходит в основном в онлайн формате. Большинство массовых мероприятий в программе праздника отменили. А в пунктах вакцинации от коронавируса, расположенных в торговых центрах, собираются очереди на прививку. Где-то поток настолько большой, что у медиков периодически заканчивается вакцина. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 27 июня 2021 года.

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В целом за время пандемии подхватили коронавирус более, 62,3 тысячи человек. По этому показателю регион стабильно остается на 14-м месте в стране. Выздоровели за этот период чуть более 59 тысяч волгоградцев. За минувшие сутки покинули ковидные койки всего 68 человек – практически вдвое меньше новых заболевших. Косит жителей региона индийский штамм коронавируса, который считается очень агрессивным.

За минувшие сутки официально подтвердили, что ковид стал основной причиной смерти еще 6 волгоградцев. Всего коронавирус унес жизни 1497 жителей региона.