35-летний волгоградец умер от коронавируса

Каждый день в регионе фиксируют 5-7 смертей от ковида. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снова коронавирус убивает молодых. За последние сутки в Волгограде и области зафиксировали 6 летальных исходов от ковида. В основном это пенсионеры, но пополнил печальную статистику и 35-летний волгоградец. В числе умерших три женщины и трое мужчин, в том числе 68-летняя жительница Даниловского района и пятеро жителей Волгограда.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, 35-летний мужчина обратился к врачу через четыре дня после начала заболевания. Его сразу положили в больницу №15 «Каустик». Помимо COVID-19 с двусторонней пневмонией у пациента были хронические заболевания нервной системы. Спасти его врачи не смогли.

Также в списках умерших на сегодня 69-летняя и 67-летняя женщины, а также 68-летний и 79-летний мужчины из Волгограда. Все они обратились к медикам через 3 – 4 дня после появления первых симптомов вирусного заболевания. У всех были хронические заболевания, в основном беспокоило сердце. Но коронавирус стал основной причиной смерти.

По данным Росстата, в 2020 году каждый тринадцатый умерший волгоградец скончался в ковидном госпитале. Из 2996 смертей основной причиной коронавирус признали только у 738 человек (только они вошли в ковидную статистику). Еще у 340 пациентов ковид сыграл существенную роль в развитии летального исхода. На сегодня в официальной статистике вдвое больше смертей от коронавируса - 1497.