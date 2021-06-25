Волгоградцы выстроились в очередь на вакцинацию: число желающих привиться выросло вдвое

С начала массовой вакцинации первый компонент получили более 379 тысяч человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На волгоградцев подействовали сообщения о возможном введении обязательной вакцинации. Кто-то боится потерять работу, другие опасаются, что без сертификата о прививке у них сорвется отпуск, но многие все же боятся заразиться сами и заразить родных. Вчера и сегодня в прививочных пунктах очереди – волгоградцы спешат привиться от ковида. Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, 24 июня 11483 жителя Волгоградской области получили вакцину от коронавируса. 3403 человека пришли уже во второй раз, а 8080 впервые сегодня решились сделать прививку.

Чиновники уверяют, что запасов вакцины хватает, и постоянно поступают новые партии. Накануне получили 12 тысяч доз «Спутника», их распределили по пунктам вакцинации. В Волгограде и области работают 61 прививочный кабинет. Это не только поликлиники, но также стоматологии, торговые центры и даже музей.