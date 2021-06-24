Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Волгоградской области

И за продажу, и за покупку фальшивого сертификата грозит серьезное наказание. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот уже полгода в Волгоградской области, как и по всей стране, проходит массовая вакцинация от коронавируса. В нашем регионе по примеру Москвы и Питера она стала обязательной. Но не все хотят делать прививку от ковида и ищут обходные пути. Увы, незаконные. На фоне спроса появились продавцы фальшивых сертификатов. Мошенники предлагают поддельные документы о том, что человек якобы прошел полную иммунизацию от COVID-19, даже обещают занести данные в реестр. Но бесплатный сыр только в мышеловке: ответственность за такую аферу грозит не только продавцам, но и покупателям.

В Волгоградской области пока не зафиксировано ни одного такого преступления, однако полиция все равно призывает людей быть сознательными и предостерегают от серьезных проблем.

- Есть статья 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, где не только за изготовление поддельных документов, но и за их предъявление и использование предусматривается уголовное наказание, поэтому полиция не рекомендует никому заниматься покупкой каких-то фальшивых документов, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ЧТО ГРОЗИТ?

Согласно статье, за подделку сертификата о вакцинации от коронавируса продавцу грозит 2 года тюрьмы. Продажа таких документов – 3 года тюрьмы.

Что касается покупателя, то за приобретение, хранение, перевозку сертификата грозит 1 год колонии. А за использование документа, например, на работе, - как минимум штраф в размере 80 тысяч рублей, а как максимум – исправительные работа в течение 2 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Бочаров на заседании оперштаба: в Волгоградской области распространяется индийский штамм коронавируса. Какие новые ограничения введут власти для сдерживания ситуации (подробности)