В Волгоградской области сделают обязательной вакцинацию в сфере услуг и среди чиновников

Заставив людей прививаться, губернатор напомнил: прививку от коронавируса сделал и он, и его семья. И уже во второй раз. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области уже распространяется индийский штамм, ситуация с коронавирусом осложняется, больницы заполнены, разворачиваются новые койки. Губернатор Андрей Бочаров на совещании волгоградского оперштаба по коронавирусу говорил совсем не оптимистичные вещи. Поэтому в ближайшие дни и в нашем регионе по примеру Москвы и Санкт-Петербурга будут ужесточать меры. Одна из самых действенных, по мнению властей – отправить на обязательную вакцинацию всех работников сферы услуг. А чтобы им было не обидно, чиновники покажут пример – их всех обязали привиться.

- Руководителю управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольге Зубаревой: проработать совместно с областным комитетом здравоохранения и Оперативным штабом и представить предложения по вопросу обязательной вакцинации работников предприятий и организаций сферы услуг, - дал поручение волгоградский губернатор. В ближайшее время главный санитарный врач должен выпустить постановление, в котором все это пропишут.

Роспотребнадзор также должен следить за прибывающими в Волгоградскую область.

Кстати, чтобы люди не жаловались, что их заставляют идти на прививку, чиновники покажут пример первыми. Их губернатор тоже заставил прививаться:

- обеспечить 100% вакцинацию работников органов исполнительной власти Волгоградской области, а также работников подведомственных им организаций, за исключением лиц, имеющих противопоказания, а также лиц, имеющих антитела, - заявил Андрей Бочаров, напомнив, что и он, и его семья не только сделали прививку, но уже и ревакцинировались.