Тротуары у больницы №3 отремонтируют на улице Советской в Волгограде за 25 млн

У больницы №3 на улице Советской обновят все тротуары Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде отремонтируют тротуары, ведущие к бывшей городской клинической больнице № 3 на улице Советской. На пешеходных дорогах в центре города уже осенью не будут ломать ноги ни жители, ни туристы, ни пациенты новой клиники ВолгГМУ, которая там вскоре откроется. Приведение в надлежащее техническое состояние пешеходных связей к медучреждению оценили в 25 миллионов рублей. Власти ищут подрядчика, который возьмется за эту работу.

Согласно документам на сайте госзакупок, заказчиком ремонта тротуаров стало МУ «Комдорстрой». Подрядчик должен приступить к работам с даты заключения контракта, случится это во второй половине августа. На все про все ему отвели месяц. Дата окончание работ – 20 сентября 2026 года.

На ведущих к больнице пешеходных дорожках укрепят основание, отремонтируют колодцы и бортовой камень. Сверху уложат новый асфальт. Вдоль тротуара установят ограждение протяженностью более 3,2 километра.

Напомним, вскоре вместо 3-й горбольницы на улице Советской откроется современная многопрофильная университетская клиника. ВолгГМУ уже провел масштабную реконструкцию в старых корпусах. В обновленных зданиях разместят поликлинику, процедурные и диагностические кабинеты, дневной стационар, центры диагностики и лечения эпилепсии, лечения боли и терапии генно-инженерными биологическими препаратами, а также центр инновационных методов лечения суставов и позвоночника с отделением реабилитации. Оснащают клинику по последнему слову техники.

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