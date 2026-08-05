Массовое отключение света 6 августа грозит лишь четырем районам Волгограда

Электричества не будет весь день Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда опять ожидают очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В четверг, 6 августа 2026 года, весьма массовые отключения света запланировали в жилых домах и организациях четырех районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические и ремонтные работы на двух десятках улиц в Краснооктябрьском, Дзержинском и Красноармейском районах. Позже в список добавили дома Тракторозаводского. Горожанам лучше сегодня заранее подзарядить гаджеты и подготовить холодильники к отключению при 40-градусной жаре.

В Краснооктябрьском районе Волгограда отключение электричества 6.08.2026 затронет с 9.00 до 17.00 дома частного сектора на ул. Араратская, 38-70, 41-65, ул. Былинная, 27-37, пер. 3-й Былинный, 1-13, 2-12, пер. 4-й Летный, 22-44, 23-39, пер. 1-й Манежный, 6, 6а, 8б, 8-12, 7-15, пер. 2-й Манежный, 1-9, 2, 4, пер. 3-й Манежный, 3-17, пер. 4-й Манежный, 1-9, 2-18, ул. Телефонная, 46-52.

В Дзержинском районе отключение света 6 августа 2026 затронет с 9.00 до 17.00 дома по адресам: ул. Качинцев, 63а (общежитие), ул. Новодвинская, 17, 20, 38-54, Военторг-Юг, 34а, ФЛ Мельников, ул. Трехгорная, 21.

В Красноармейском районе Волгограда отключение электроснабжения 6 августа 2026 запланировали с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Гражданская, 26А - школа искусств №2, 64 - ЦКДК Красноармейского района, Центр благоустройства и озеленения, 93 - ИП Попов, ИП Блазнин, ул. Доценко, 47 Бекетовское ППЖТ, Желдоркомплекс.

Позже в список добавили дома Тракторозаводского района. Отключат свет 6 августа с 9.00 до 17.00 на ул. Баумана, 40-64, 40а, 33-57, ул. Боткина, 43-77, 48-86, Волгоградгоргаз, пер. Бакунина, 23, 23а, ул. Льговская, 14, 16, 18, 20, ИП Дерновой, ФЛ Юрова, ИП Мамедов, ИП Рябчихина, Почта России, ПромСвязь, ул. Метростроевская, 9, 11, 46-58, пер. Ногина, 25, 33, 34/1, 34.

Учтите, плановые отключения света в Волгограде могут перенести или отменить в последний момент по независящим от редакции причинам.

Кроме того, в Волгограде идет новая волна августовских отключений горячей воды.

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