269 свалок строительных отходов зачистят в Волгограде за 25 млн рублей

Большая часть свалок - в частном секторе Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда ищет подрядчика, который окажет городу услуги по ликвидации отходов, не относящихся к твердым коммунальным. Речь идет в основном о завалах строительного мусора, скопившегося на расстоянии 10-15 метров от мест сбора и накопления ТКО на принадлежащей муниципалитету земле. В перечне адресов – 269 мест в семи районах города за исключением центра. Обойдется ликвидация свалок в 25 миллионов рублей. Перемещение на полигон одного кубометра мусора власти оценили в 1400 рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Согласно документам размещенного на портале госзакупок аукциона, зачистят свалки на земельных участках, принадлежащих городу, или государственная собственность на которые не разграничена. Вывозить на полигон будут мусор от строительных и ремонтных работ, от сноса и разборки зданий, асфальтобетонный, бетонный и железный лом, битый кирпич и стекло, древесные отходы, разнородную пластмассу, бумага и картон, растительные и прочие отходы. Все то, что не относится к ТКО.

Расчищать будут свалки по адресным заявкам властей с использованием спецтехники и вручную. Срок оказания услуг - с даты подписания контракта до конца 2026 года или до тех пор, пока не закончатся выделенные на мусор средства. У бюджета есть лимит.

В Красноармейском в перечне на уборку 50 свалок, в том числе очистят санитарно-защитную зону на улице Фадеева и место за сценой на бульваре Энгельса. Еще больше мусора скопилось в Ворошиловском районе, там определили 56 мест для зачистки. В лидерах оказался Краснооктябрьский район – 75 свалок. Зато в Дзержинском районе лишь 4 свалки, в Кировском - 10 мест, три из них на улице Клиновой. В Советском – 29, в Тракторозаводском – 46.

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