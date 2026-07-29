Мыслит лайками: Мизулина осудила блогера за пранк на Мамаевом кургане

Екатерина Мизулина сделала заявление о снятом на Мамаевом кургане ролике. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Общественница Екатерина Мизулина высказалась по поводу видео с Мамаева кургана в Волгограде, на котором блогер показывал реакцию окружающих, бросив пятитысячную купюру в воду у монумента «Стоять насмерть». Ролик обсуждают в Сети уже несколько дней. По словам главы «Лиги безопасного интернета», автор» устроил неуместный и кощунственный пранк».

- Видео возмутило волгоградцев: они посчитали это кощунством по отношению к памяти героев Великой Отечественной войны. Солидарна с жителями города. Совсем не место для пранков. Очевидно, что у блогера нет ни тени в сомнения в том, что он делает что-то не так, мыслит лишь лайками и просмотрами, - категорично заявила Екатерина Мизулина.

Блогер Святослав Коваленко кинул 5000 рублей в воду на Мамаевом кургане в Волгограде и наблюдал, как их достанут Видео: kovalenko.svyat

Сейчас в отношении автора видео идут проверки в полиции и СК. Блогера могут привлечь к ответственности по статье «реабилитация нацизма». Сам же Святослав Коваленко проводит отпуск на родине в Астраханской области и сильно удивлен, почему его поступок кому-то не понравился.

Большинство людей солидарны: блогер нашел не лучшее место для съемок развлекательного контента. Кадр с видео.

Напомним, приехавший в Волгоград в качестве туриста Коваленко поднялся на Мамаев курган, бросил в бассейн у памятника «Стоять насмерть» купюру номиналом 5 тысяч рублей и стал снимать попытки людей достать деньги. В итоге он дождался, пока купюру вытащил мужчина, не побоявшийся замочить одежду и залезть в воду в священном месте. Большинство людей осудили этот пранк, заявив, что Мемориальный комплекс в память о погибших в Великой Отечественной войне не место для съемок вирусного контента.