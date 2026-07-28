Кинувшего 5 тысяч на Мамаевом кургане блогера подозревают в реабилитации нацизма

Блогер выбрал не лучшее место для съемок развлекательного контента. Фото: кадр с видео.

Следователи в Волгограде дадут оценку видео, снятого блогером Святославом Коваленко на Мамаевом кургане. Доклад о ходе проверки уже ждет глава Следкома Александр Бастрыкин. СК проводит проверку по статье УК реабилитация нацизма. Действия блогера, бросившего в бассейн у скульптуры «Стоять насмерть!» пятитысячную купюру посчитали провокационными.

Напомним, накануне заехавший в Волгоград по пути в родной Знаменск спортивный блогер Святослав Коваленко решил снять для своих подписчиков прогулку по Мамаеву кургану. На видео мужчина бросает в воду у памятника 5000 рублей. Мол, все кидают монетку на память, а у меня нет более мелких денег. После этого мужчина отходит в сторонку и наблюдает, как посетители пытаются достать деньги из бассейна. За деньгами тянутся и дети, и взрослые, и пенсионерки, и мужчины средних лет. Одному из них это удалось – он разулся и в одежде залез в воду, достав купюру.

Блогер Святослав Коваленко кинул 5000 рублей в воду на Мамаевом кургане в Волгограде и наблюдал, как их достанут Видео: kovalenko.svyat

Блогера позабавили люди, пытавшиеся достать брошенную им купюру. Фото: кадр с видео.

После того, как на него посыпались обвинения в кощунстве, Святослав удалил видео со всех своих страничек. Но его уже успели растиражировать СМИ. История дошла и до полиции, и до следственного комитета. Оба ведомства начали проверку. Блогер снова разместил видео, уже с оправданиями: мол, никого обидеть не хотел, никаких провокаций устраивать не собирался.

- Я ежегодно приезжаю в свой любимый город Волгоград и всегда поднимаюсь на Мамаев курган. И всегда в этом месте кидал деньги, как и тысячи других людей ежедневно, и загадывал желание. В этот раз с собой не было более никакой валюты, кроме 5 тысяч. Поэтому решил закинуть её, - объснил в новом посте Коваленко. - Ничего, кроме позитива и хорошего настроения, эти действия у людей не вызвали.

Правда, и этот пост видимо совсем запутавшийся молодой человек удалил. Пока идут проверки и решается судьба уголовного дела, он постит уже теперь точно безобидные ролики с купанием в речке у себя на Родине.

"Начудил так начудил", пишут ему его знакомые.