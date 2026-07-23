За полгода от укусов собак пострадали более 5780 волгоградцев

Чаще всего заражаются волгоградцы бешенством от укусов собак Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Волгоградской области стали на 8,4% чаще обращаться к врачам после укусов животных за курсом вакцины от бешенства. С начала 2026 года регионе зафиксировали более 5780 пострадавших от нападений собак. К счастью, случаев бешенства среди людей на сегодня удалось избежать.

- Большинство случаев бешенства среди людей вызваны укусами заражённых собак. Также вирус передают кошки, лисы, летучие мыши, волки и енотовидные собаки. Известны единичные случаи заражения от песца, барсука, хорька, крупного рогатого скота и лошадей, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Бешенство всегда заканчивается летальным исходом. Передается вирус человеку через укусы, царапины или при попадании слюны больного животного. Опаснее всего укусы в лицо, голову, шею, кисти рук и пальцы – там много нервных окончаний.

Волгоградцев предупреждают: вас должно насторожить любое неадекватное поведение животного, не важно агрессия это или подозрительная дружелюбность. Будьте осторожны с бродячими собаками на улицах. Домашним питомцам регулярно делайте прививки от бешенства.

Если вас все же укусили, первым делом нужно хорошо промыть рану с мылом в течение 10 минут. Глубокие раны лучше обработать струей мыльной воды из шприца. После нужно как можно скорее обратиться в ближайший травмпункт за курсом прививок. 40 уколов в живот сейчас не делают, достаточно шести прививок в руку.

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