Погода подарит небольшую передышку от жары Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Волгограде подарила передышку от удушающей жары и зноя. Но будет она недолгой. По прогнозу регионального ЦГМС, дождей в выходные не ожидается. В субботу температура будет комфортной днем и прохладной ночью. В воскресенье столбики термометров вновь поползут вверх. Жара вернется. Рассказываем, какую погоду прогнозируют в выходные 18-19 июля 2026 года в Волгограде и области синоптики.

Погода в Волгограде в выходные 18-19 июля 2026: прогноз, температура воздуха, осадки

В субботу, 18 июля, погода в Волгограде подарит еще один день передышки от жары и духоты. В прогнозе – без осадков, сильный северо-западный ветер 7-12 м/с. Температура ночью 14...16º, а днем комфортные 25...27º.

В Волгоградской области 18 июля существенных осадков также не прогнозируют, ветер сильный. Ночью при прояснении температура местами опустится до 6º, в большинстве районов тоже будет прохладно - 11...16º. Днем по области воздух прогреется до 23...28º. В регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность, также действует запрет на въезд и отдых в лесах.

В воскресный день 19 июля в Волгограде осадков также не прогнозируют. Сохранится ветреная погода, а температура снова начнет ползти вверх: ночью 17...19º, днем 26...28º.

В Волгоградской области 19 июля также без дождя и ветрено. Ночью местами еще будет до 9º, в основном температуру прогнозируют около 14...19º, а днем - 25...30º.

В понедельник, 20 июля, снова будет сухо и жарко. В Волгограде прогнозируют до 32º в тени, по области – до 33º.

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