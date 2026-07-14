Массовое отключение света 15 июля грозит лишь двум районам Волгограда

Электричества не будет на десятках улиц Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда снова ждут очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В среду, 15 июля 2026 года, массовые отключения света запланировали в домах и организациях лишь двух крайних районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на электросетях в Тракторозаводском и Красноармейском. Лучше сегодня заранее зарядить гаджеты и подготовить холодильники к жаре – отключения электроэнергии будут продолжительными и масштабными.

В Красноармейском районе Волгограда отключение электроэнергии 15 июля 2026 будет долгим – с 9.00 до 18.00. Затронет дома по адресам: ул. 33-х Героев 97а-149, 104а-150, ул. Аметистовая, 12-20, ул. Агатовая, 1-15, 2-14, ул. Бутлерова, 100-148, ул. Дачная, 54-98, 146-166, 154а, 101, 105, 109, 111, 125-133, 139, 151, 153, ул. Жасминовая, ул. Инженерная, 1-17, ул. Ирисовая, ул. Клеверная, ул. Кировская, 26-28, ул. Колесная, 63, 87, 70-88, 72а, 88а, 99-133, ул. Куйбышева, 47, 47а, 51-65, 83-107, 103б, 49 (ж/д), ИП Кожухов, Волгоградгоргаз, с/з Заря, Светосервис-Волгоград, Ростелеком, ул. Маковая, ул. Мандариновая, ул. Мраморная, ул. Мускатная, ул. Мятная, 2-6, 14-18, ул. Панчишкиной, 95б, 95-149, 76-130, 130а, ул. Парниковая, 4-6, ул. Пионовая, ул. Рубиновая, ул. Уфимская, 13-21, Первая Башенная компания, с/з Заря.

В Тракторозаводском районе Волгограда отключение света 15.07.2026 пройдет с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. 62-й Армии, 2-18, 1-55, 1а-17а, 2а, 2б, 2г, 6а, 6б, 8б, 8в, 10б, 10в, 12б, 14б, 16б, 37а, 39а, 19а-35а, ул. Александрова, 1-31, 21а, 8-206, 35-159, 7а, 54А Первая Башенная Компания, ИП Алиев, 26а, 26б, 54б, 157а, ФЛ Нуруллаев, 188а, 196а, 163-219, 210-250, ул. Алюминиевая, 21, СП Память, 36, 40, л.35, 45, ФЛ Калиниченко, 63, пер. Алюминиевский, 13, ул. Антонова, 1-21, -122, ул. Березовая, 6-40, Светосервис-Волгоград, 15-25, 31-39, ул. Берилловая, 4а, пер. Берилловый, 1, 4, ул. Бехтерева, 2-12, 22, 24, 39, Волгоградгоргаз, ул. Бурмакова, 1-29, 24-30, 22г, 22б, ул. Валуйская, 11-61, 6, 6а, 65-83, 111, 93-101, 99а, ул. Дзержинского, 57-85, 44-84, 77а, 77б, ул. Дежнева, 2 храм, 2Б Рэдмэджик, 1, 3, 5а-21а, 15-121, 17а, 2-104, 2б, 22а, 56а, 49а, 94б, 111а, Волгоградгоргаз, ул. Дружбы Народов, 1-91, 2а-48а, 2-56, ул. Дундича, 1-81, 27а-27д, 8а, 14а, 2-106, 60а, 60б, 62а, 118-224, 45а, 45б, 190а, ул. Золотая, 13, 15, 36, ул. Кабардино-Балкарская, 4, ИП Репин - №1/1071, Кузнечный дворик, ул. Кобальтовая, 9, ул. Костычева, 1-157, 2-158, ИП Ерина, ИП Солохина,162-204, 163-204, 193а, 209, 211, ул. Левитана, ул. Левитана, 25а, 25б, 32а, 3-205, 205а, 12-234, 234а, Волгоградгоргаз, 215, 217, 219, 221, 223, 227, 250, 302, 288, 294, 259, 259а, 251, 541, 242, 244, 322, пер. Медный, 18, ул. Медная, 63, пер. Монтажный, 1а, 1б, 1, 3, 6, 5, ул. Мечникова, 1-27, 13/1, 13/2, 2-26, ул. Нефритовая, 8, 10, 35, ул. Никелевая, 53, ИП Черебаренко, ИП Андронычев, Лаборатория Цифрового Зрения, ИП Борисова.

Также с 9.00 до 17.00 в ТЗР отключение электричества 15 июля пройдет на ул. Платиновая, 7, 9, 2, 15, 23, 10, 14, 18, 29, пер. Платиновый, 13, 15, ул. Привокзальная, 8-22, 26-120, 2а-22а, 1а-15а, 3б-15б, 24а, 26а, 46а, 48а, 49-97, 93а, 60/58, 60/151, 108а, ИП Лащенова, 41 (Строительные фонды), Вымпел-Коммуникации, ул. Прокофьева, 2-56, 1-55, 2а-40а, 1а-47а, ул. Путиловская, 7-13, 17-37, 15а, 15д, ИП Сапунов, ИП Филонский, МБУ Северное, 8 ИП Рудченко, ул. Сборочная, 2-52, ул. Сенявина, 1-87, 2-88, 38а, ул. Североосетинская, 1, 3, 4, 6, 8, ул. Стальная, 34, ИП Ситников, пер. Стальной, 59, ул. Талалихина, 1-47, 1б, 2-32, Строительные Фонды, ул. Титановая, 5, 11а, 25, 52, пер. Технологический, 1-23, 2-22, ул. Б. Хмельницкого, 50-84, 50б, 1б, 7, 9, 1а, 25-33, ул. Чекистов, 2-134, 7-73, 17а, 47а, 2а, 2б, 2в, 2г, 62б, 62в, 62г, Волгоградгоргаз, 75-233, 120а, 62ж, 64а, пер. Чугунолитейный, 9-13, 9а, пер. Чепурниковский, 2-4, 2а, ул. Шаляпина, 10-14, а также ИП Ларин.

Продолжаются в Волгограде в июле 2026 и традиционные отключения горячей воды.

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