Столбики термометров слега опустятся, но потом снова рванут вверх Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Волгограде бьет по чувствительным людям удушающей жарой и пеклом. По прогнозу регионального ЦГМС, в субботу температуру местами слегка собьет дождь с грозой. Но в воскресенье в городе снова будет сухо. Так что отправиться на пляж ничего не мешает. Рассказываем, какую погоду прогнозируют в выходные 11-12 июля 2026 года в Волгограде и области синоптики.

Погода в Волгограде в выходные 11-12 июля 2026: прогноз, температура воздуха, осадки

В субботу, 11 июля, в Волгограде будет переменная облачность. Ночь пройдет без существенных осадков. А днем город местами накроет кратковременный дождь с грозой. Ветер при грозе разгонится до 15-18 м/с. Температура ночью будет 22...24º, днем - 29...31º.

В Волгоградской области днем и ночью 11 июля в отдельных районах также в прогнозе кратковременный дождь и гроза. Местами сильные. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Ночью на севере прохладно – местами температура опустится до 13 градусов, на основной территории региона - 18...23. Днем жара - 31...36º, а также высокая и чрезвычайная пожароопасность.

В воскресный день 12 июля в Волгограде существенных осадков в прогнозе уже нет. Ветер останется сильным. А температура чуть упадет: ночью 16...18º, днем 28...30º.

В Волгоградской области местами все же покапает 12 июля. При грозах прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с. Ночью местами при прояснении похолодает до 10º, в основном будет 15...20º, а днем воздух прогреется до 25...30º.

В понедельник, 13 июля, снова будет сухо и жарко.

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