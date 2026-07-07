На площади Павших Борцов в Волгограде монтируют фундамент и ливневки

Площадь превратилась в огромную стройплощадку Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В центре Волгограда кипят работы на площади Павших Борцов. 7 июля специалисты приступили к обустройству будущего пешеходного пространства. На главной городской площади монтируют арматурный каркас для 20-сантиметрового железобетонного фундамента. После поверх него уложат гранитную плитку. А вокруг уже приступили к обустройству ливневок. Из-за этого до 22 июля перекрыли дороги на улицах Мира и Володарского.

Как рассказали в мэрии, общий вес стального каркаса для фундамента площади Павших Борцов составит около 40 тонн. После сборки его зальют бетоном. Финишной отделкой станет прочная гранитная плитка, по которой предлагают гулять жителям и гостям города-героя. Пока же площадь превратилась в огромную стройплощадку.

На площади монтируют стальной каркас фундамента Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Работы по реконструкции общественного пространства включают и замену инженерных сетей. Уже начали менять 300-метровый участок ливневой канализации диаметром 300 и 400 миллиметров. Из-за этого с 7 по 22 июля в центре Волгограда изменили схему движения транспорта на прилегающих к площади Павших Борцов участках улиц Мира и Володарского. Дороги перекрыли, а автобусы № 6, 21, 88 и 89 в ближайшие две недели от ж/д вокзала будут ходить в объезд через улицы Коммунистическую, Порт-Саида и проспект Ленина.

Улицы вокруг площади перекрыли на две недели Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Вскоре приступят и к реконструкции подпорной стены и лестниц, ведущих к собору Александра Невского.

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