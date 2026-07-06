171 дом в Волгограде остался без управляющей компании: «Тандем» лишили лицензии

Более полутора сотен домов на Красном должны провести собрания Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде у управляющей компании ООО «Тандем» вычеркнули из лицензии все дома. В ближайшее время выбирать новую УК придется жителям 171 многоквартирного дома в Краснооктябрьском районе. О поступившей из Госжилнадзора информации сообщила администрация района.

Управляющая компания «Тандем» в Волгограде обслуживала 171 многоквартирный дом на Красном общей площадью более 852 тысяч квадратных метров. Решение об исключении из реестра лицензий всех МКД приняли по ч. 5.2. ст. 198 ЖК РФ – за неоднократные грубые нарушения лицензионных требований. Так, недавно по решению суда управляющую компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей за разрушающиеся балконные плиты и срыв сроков проверки дымовых и вентиляционных каналов. И это не единственное нарушение за последний год.

Теперь жители 171 дома в течение двух месяцев должны принять на общем собрании собственников (ОСС) решение о выборе новой УК или о продолжении деятельности «Тандема».

- В течение трех рабочих дней со дня оформления протокола ОСС орган государственного жилищного надзора должен быть уведомлен о принятом решении путем направления ему копии протокола заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В этом случае сведения о таком доме не исключаются из реестра лицензий субъекта РФ, - рассказали в администрации района.

До момента смены управкомпании «Тандем» продолжит работать в этих домах.

Какие дома должны выбрать управляющую компанию после «отставки» УК Тандем в Волгограде: список адресов

ул. 39-й Гвардейской, 6, 8, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 33,

ул. 4-х Связистов, 25а, 25б,

ул. Автомагистральная, 1, 3, 5,

ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17,

ул. Богунская, 37, 39,

ул. Варшавская, 3, 7,

ул. Вершинина, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 22, 24, 32, 34,

ул. Возрождения, 15,

ул. Гончарова, 2, 4,

ул. Еременко, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

ул. Инициативная, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,

ул. Короткая, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32,

ул. Кузнецова, 1, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41,

пр. Ленина, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93,

ул. Менделеева, 93,

пр. Металлургов, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33,

ул. О. Форш, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,

ул. Правды, 2, 4,

ул. Р. Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 54, 58, 60,

ул. Репина, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 27, 62, 66, 68, 70,

ул. Таращанцев, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16.

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