Отключение газа 7-8 июля ждет один район Волгограда, Городище и Волжский

Газа не будет несколько часов Фото: Алексей ФОКИН.

Временное отключение газа ждет во вторник, 7 июля 2026 года жителей части Дзержинского района Волгограда, а 8 июля – жилые массивы р.п. Городище и Волжского. Как сообщили в «Газпром межрегионгаз Волгоград», обходиться без голубого топлива волгоградцам придется довольно долго. Причиной станут плановые ремонтные работы на объектах систем газоснабжения и газораспределения. Смотрим список адресов, где не будет газа.

Отключение газа в Дзержинском районе Волгограда 7 июля 2026 с 8.00 до 17.00: адреса

ул. Персиковая, 14, 17, 20А, 27;

ул. Скифская, 21-25;

ул. Серебряная, 21 (кв.1-8), 22, 24, 27 (кв.1-8), 28, 30, 31 (кв.1-9), 34;

ул. Пойменная, 30(кв.1-8), 36(кв.1-8), 40(кв.1-6);

ул. Ангарская, 111/134, 111/137, 111/144, 111/145, 111/1-146, 128, 132/102, 135/130, 137/106, 137/124, 137/126, 137/129, 137/132, 137/133, 137/467, 139, 175;

СНТ «Колос» линия 1 - 134, 122, 127; линия 2 - 100А; линия 3 – 1; линия 4 – 32.

Отключение газа в р.п. Городище 8 июля 2026 с 8.00 до 20.00: список улиц

ул. Волгоградская; ул. Фрунзе; ул. Первомайская; ул. Ворошилова; ул. Светлая; ул. Адмирала Исакова; пр. Ясный; ул. Мелиораторов; ул. Пархоменко; ул. Волжская; ул. Тимирязева; ул. 8-го Гв. танкового корпуса; ул. Мира; ул. Волгодонская; ул. Андреева; ул. Пролетарская; ул. Щорса; ул. Степная; пер. Степной; пер. Революционный; ул. Ленина; пер. Пролетарский; пер. Краснознаменский; ул. Краснознаменская; ул. Кооперативная; пер. Кооперативный; ул. К. Маркса; ул. 23-й Стрелковой дивизии; ул. Новоселовская; ул. Снайпера Пассара; ул. 2- я Снайпера Пассара; ул. Дачная; СНТ «Восход».

Отключение газа в Волжском 8 июля 2026 с 9.00 до 13.00: адреса

ул. Медведева, 41, 43А, 45, 51, 55-59;

ул. Генерала Карбышева, 171;

ул. 87-я Гвардейская, 21;

ул. 32-я Песчаная, 27, 31, 32.

Жителей региона просят быть предельно внимательными, и не оставлять в эти часы включенным газоиспользующее оборудование – колонки, котлы и плиты.

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