Полицейский помог застрявшей в пробке роженице доехать до роддома в Волгограде

Полицейский помог девушке доехать до роддома. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Неделю назад в Даниловке у женщины начались роды. Семья поехала в Волгоград, но попала в пробку на трассе «Каспий». На посту ДПС они попросили помощи. Инспектор Евгений Колпаков не растерялся. Он пересадил роженицу с мамой в служебную машину, включил сирены и домчал их до роддома, сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на ГУ МВД по Волгоградской области.

Все началось 1 июля 2026 года. В обычный день к супругам в Даниловке приехала в гости их дочь. Внезапно у молодой женщины начались роды. Семья, не теряя ни минуты, спешно выехала на своем автомобиле в сторону областного центра. Пробки на трассе в этот момент стали настоящей проблемой.

Проезжая мимо поста ДПС, они увидели сотрудников Госавтоинспекции. Мать роженицы, не раздумывая, обратилась к полицейским за помощью. Родовые схватки усиливались, и ждать было нельзя. На призыв о помощи отреагировал инспектор отдельного батальона ДПС, капитан полиции Евгений Колпаков. Без промедления он пересадил роженицу и ее мать из их автомобиля в служебную машину. Включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, полицейский повез их в родильный дом № 2, расположенный в Центральном районе Волгограда.

В тот же день в семье произошло долгожданное пополнение — родилась прекрасная девочка, которую назвали Софией.

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