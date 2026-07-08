Летнее огненное шоу покажут в Центральном парке. Фото: ЦПКиО

В программе мероприятий на выходные 11-12 июля в Волгограде - концерт «Летний бал» с показом сказочных дизайнерских нарядов, огненное шоу и рок-фестиваль «Летний гром» в ЦПКиО. Также в Центральном парке волгоградцев ждут бесплатные кинопоказы и летние развлечения для детей и взрослых. Вход везде свободный. Смотрите афишу на выходные, выбирайте куда сходить в Волгограде на каникулах, что будет интересного и бесплатно в пятницу 10 июля, в выходные 11-12 июля 2026 года.

В пятницу, 10 июля, откроет череду развлекательных мероприятий в ЦПКиО Волгограда «Серебряный вечер» от клуба пожилых людей. Концерт и танцы начнутся в 17.00.

Куда сходить в Волгограде в выходные 11-12 июля 2026: программа мероприятий в ЦПКиО

В субботу, 11 июля в 18.00, в ЦПКиО волгоградцев ждет концерт «Летний бал» с модным показом на главной сцене. В программе – танцы от студии «Леди Балет», дефиле от волгоградского дизайнера Алены Сказки и мастер-классы. Любителей танцевать ждут два флешмоба: для детворы и под музыку Майкла Джексона. А в 19.00 на малой сцене Центрального парка Волгограда начнется концерт рок-фестиваля «Летний гром». Выступать будут кавер группы «Уникальная группа» и «Горожане». В 20.10 начнется бесплатный кинопоказ фильма «Друг в океане» (12+).

В воскресенье, 12 июля, на главной сцене ЦПКиО в 19.30 начнется огненное шоу. Танцы пламени резиденты лаборатории «Атом шоу» покажут с веерами, пои, дабблами и чашами. В 20.10 - кинопоказ «Чарли и шоколадная фабрика» (12+).

Продолжат отмечать в Волгограде и День семьи, любви и верности. Смотрим, что еще будет интересного в городе на этой неделе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День города в Волжском 2026: программа праздничных мероприятий

В Волгограде запустили экскурсии внутри саркофага бронекатера БК-31