Символ праздника - ромашка Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В программе мероприятий на День семьи, любви и верности 2026 в Волгограде и Волжском – всероссийский парад семей, фестивали и концерты. Праздник отметят с развлечениями для детей и взрослых. Смотрим, куда сходить в Волгограде, Волжском 8 июля, в выходные 11-12 июля 2026 года, что будет на каникулах интересного, в том числе бесплатно.

Куда сходить в Волгограде на День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года: программа мероприятий, что будет в выходные 11-12 июля

День семьи, любви и верности в России отмечают в день памяти святых Петра и Февронии – 8 июля. Но отмечать праздник в Волгограде в 2026 году будут и среди недели, и в выходные.

В актовом зале кафедрального собора Александра Невского в Волгограде 7 июля 2026 в 17.30 начнется музыкально-поэтический вечер с участием ведущих телеканала «Спас» - поэта, композитора, журналиста Александра Галицкого и православного блогера Екатерины Мацвей. На встречу приглашают всех желающих, вход свободный, 12+.

Всероссийский парад семьи 2026 в Волгограде пройдет вечером в День семьи, любви и верности. Приглашают присоединиться к шествию всех желающих. Сбор семей у амфитеатра на Центральной набережной Волгограда 8 июля в 17.30. После на набережной пройдет молебен святым Петру и Февронии. А с 18.20 до 20.00 в амфитеатре волгоградцев ждет праздничный концерт (0+), специальными гостями которого станут ведущие телеканала «Спас» Александр Галицкий и Екатерина Мацвей.

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» 7 июля 2026 в 16.00 пройдет экскурсионно-интерактивная программа «Купальские посиделки» (билеты: 600 руб., 12+). Отметят «День семьи, любви и верности» и специальной программой 8 июля в 16.00 (билеты 400/300 руб., 3+). Семейный праздник ждет волгоградцев и 11 июля в 12.00 (билеты: 600 руб., 3+). Справки и бронь по телефону: 8(8442) 67-33-02.

ЦПКиО Волгограда 8 июля приглашает семьи на бесплатный кинопоказ фильма «Мой Хатико» (6+), начало в 20.10 на футбольном поле.

Концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности, пройдет 8 июля в 18.00 в ДК «Химик». Сначала в фойе устроят мастер-классы по плетению венков и по рисованию, а в 18.30 в зале выступит группа «Кавер-истории». Вход свободный.

В субботу, 11 июля 2026, сцена амфитеатра на набережной Волгограда в 19.00 превратится в огромную музыкальную площадку, где сотни голосов сольются в один мощный хор. По задумке организаторов, здесь не будет зрителей и артистов - каждый станет частью музыкального праздника и будет петь любимые песни. Заводить «Хит Хор» будут артисты вокального зала Любови Орловой. Учтите, билеты стоят 1000 руб., детям до 12 лет – бесплатно.

Куда сходить в Волжском на День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года и в выходные

Душевный праздник на День семьи, любви и верности устроят 8 июля 2026 в 17.30 в общественном пространстве «Юность» в Волжском (бульвар Профсоюзов, 13). В программе - концерт с трогательными номерами, семейные викторины, игры и творческие мастер-классы для детей и молодых семей.

Парад семьи в Волжском также пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля. Сбор всех желающих в 18.00 в парке «Волжский» у храма Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12Б). Семьи пройдут по главной аллее парка до ДК «Октябрь». На площади развернут интерактивные площадки с мастер-классами по изготовлению главного символа праздника - ромашки. На парапете устроят концерт, где выступят творческие коллективы и вокальный ансамбль священнослужителей «Ортодокс». Праздник продолжит костюмированное дефиле участников фестиваля «Ромашковое счастье».

В воскресенье волжан приглашают послушать самобытные авторские песни, в которых поэзия встречается с рок-н-роллом. Концерт рок-бэнда The BardSong пройдет 12 июля в 20.00 во внутреннем дворике ДК «Октябрь». Вход бесплатный, но по предварительной регистрации.

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